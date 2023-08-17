e-Devlet'ten hizmet dökümünüzü kontrol edin! Eğer bu ibare varsa emekli maaşı elden gider

Sosyal Sigortalar Kurumu'na (SGK) ait hizmet döküm listesinde durumunuzu kontrol ettiğinizde prim listenizde "Ş, K, S" harflerini görürseniz, bu emekliliğiniz ile birlikte sigortanızı da iptal ettirme durumunu ortaya çıkarabilir.

"S, S, K" harflerinin anlamları..

Hizmet dökümü listenizde yer alan "Ş" harfi, sigortalı olarak bildirdiğiniz işyerinin Şüpheli İşyeri kapsamına girdiği ve o işyeri hakkında denetim/soruşturma yapılacağı anlamına gelmektedir. Bir iş istasyonuna bir 'Ş-Şüpheli' kodu yerleştirildiğinde, o iş istasyonu için inceleme süreci başlayacaktır. Kontrolün amacı bu iş merkezinden hatalı sigorta bildirimi olup olmadığının tespitidir.





İşyeri 'C' kodu, denetim tamamlanana kadar değiştirilmeyecektir. Yapılan denetimde sahte sigorta beyannamesi olduğu tespit edilirse 'Ş' kodunu 'S' (sahte işyeri) olarak değiştirin ve bu işyerinden yapılan sahte hizmet beyanını iptal edin.

Bir sorun olmadığı tespit edilirse "Ş" kodu tamamen kaldırılacak ve o iş istasyonundan yapılan servis çağrısı geçerli sayılacaktır. Testin ne kadar süreceğini kesin olarak söylenememektedir.

Ancak bu kuruluş tarafından bildirimi yapılan sigortalılar, yani çalışma programında "Ş" harfi bulunanlar, daha denetim bitmeden emeklilik başvurusunda bulunarak emekli maaşı alabilirler. Bir denetimin parçası olarak bildirilen yardımların tahrif edilmesi ve iptal edilmesiyle, emekli iptal edilecek ve yanlış ödenen emekli maaşı iade edilecektir.