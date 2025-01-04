Edirne'de Geleneksel Bocuk Gecesi Etkinlikleri Başlıyor

Edirne'de Geleneksel Bocuk Gecesi Etkinlikleri

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Balkan geleneğinin önemli bir parçası olan Bocuk Gecesi, 24-26 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Bocuk Gecesi Proje Koordinatörü Tahir Demirel, etkinliğin festival havasında geçeceğini bildirdi.

2004 yılından bu yana Çamlıca Muhtarlığı tarafından düzenlenen bu gelenek, her geçen yıl daha da güçlenerek devam ediyor. Demirel, "Etkinlik faaliyetleri kapsamında 24 Ocak Cuma günü ve akşamı çocuklar ile ailelerine, ertesi gün akşamı ise yetişkinlere yönelik faaliyet ve gösteriler yer alacak. 26 Ocak Pazar günü ise Kış Panayırı etkinliği olacak. Misafirlerimizin etkinliklerde doyasıya eğlenmesi için tüm programımızı yaptık. Herkesi etkinliklerimize davet ediyoruz," dedi.

Çamlıca köyü muhtarı İsmail Karakaş ise bu yıl etkinliklerin 3 güne yayıldığını belirtti. Katılımcılara, geleneksel ritüeller arasında yer alan kabak tatlısı ikram edeceklerini söyledi.

Bocuk Gecesi Geleneği

Bocuk Gecesi, yılın en soğuk gecesinde kutlanıyor ve geleneğe göre kabak tatlısı pişmeyen evlere "Bocuk" adı verilen korkutucu figürlerin uğrayacağına inanılıyor. Pişen kabak tatlısı, evde kötülüklerin barınmayacağı düşüncesini oluşturuyor. Bu gece her evde mutlaka kabak pişirilir; ayrıca kar suyunda haşlanmış mısır, armut, ayva gibi lezzetler de tüketilir.

Gecede, aile bireyleri, komşular ve akrabalar bir araya gelir. Gençler çarşaflara sarılarak komşularını "Bocuk geliyor" diyerek korkuturlar. "Bocuk" figürünün, beyazlar içinde dolaşarak kabak pişiren evlere kötülük yapmayacağına inanılır.

Ayrıca, Bocuk Gecesi'nde suya atılan tahtanın sabah su üzerinde donmuş olarak bulunması, evdeki kişilerin yıl boyunca sağlıklı ve güçlü olacağını gösteriyor.