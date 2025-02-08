Edirne'de Geleneksel Bocuk Kutlaması Coşkuyla Gerçekleşti

Edirne'de Geleneksel Bocuk Kutlaması

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Çamlıca beldesinde, Orta Çağ'dan kalma bir Balkan geleneği olan "Bocuk", muhteşem bir etkinlikle kutlandı.

Gece saatlerinde, çevre illerden ve ilçelerden birçok kişi, bu özel etkinliği deneyimlemek üzere Çamlıca beldesine akın etti. Kutlama alanında katılımcılar, yüzlerine korku uyandıracak makyaj yaptırarak heyecanla etkinliğe katıldılar.

Gençler, giydikleri beyaz çarşaflar ve boyalı yüzleriyle sokaklarda dolaşarak evlerin pencerelerine vurarak, ev sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Bu eğlenceli anların ardından, ev sahipleri de gençlere kabak tatlısı ve çeşitli ikramlarda bulundu.

Etkinlikte sahne gösterileri ve canlı konserler de gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan Sevinç Keçeci, Çanakkale'den geldiğini ve çok eğlendiğini ifade ederken, "Bu gece kapıları çalarak kabak tatlısı yemeyen herkesi korkutacağız," dedi. Şanay Irmak ise arkadaşlarıyla bir arada olmanın keyfini çıkardıklarını belirterek, "Bugünün korku gecesi olduğunu" vurguladı.

Bocuk Gecesi Geleneği

Kışın en soğuk gecesinde kutlanan "Bocuk Gecesi"nde, her evde mutlaka kabak pişirilir. Bunun yanı sıra kar suyunda haşlanmış mısır, armut, ayva, çekirdek, badem ve fırınlanmış yer fıstığı gibi lezzetler de tüketilir. Aileler, komşuları ve akrabalarıyla bir araya gelirken, çarşaflara sarınan gençler, komşularını "Bocuk geliyor" diyerek korkuturlar.

Bocuk, beyazlar içinde dolaşan bir varlık olarak tanımlanır ve "Bocuk karısının" kabak pişen eve geldiğinde kötülük yapmayacağına inanılır. "Bocuk Gecesi", kış mevsimindeki en soğuk gecenin simgesi olmasının yanı sıra, bu gece suya atılan tahtanın sabah su üzerinde donmuş olarak bulunması halinde o evdeki insanların yıl boyunca sağlıklı olacağına ve güçlü kalacağına inanılır.

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Çamlıca beldesinde bir Balkan geleneği olan "Bocuk" düzenlenen etkinlikle kutlandı. Orta Çağ'dan kalma gelenek olduğu bilinen Bocuk kutlaması için çevre illerden ilçelerden çok sayıda kişi akşam saatlerinde Çamlıca beldesine geldi. Meydanda etkinlik için düzenlenen alanda katılımcılar yüzlerine korku uyandıracak makyaj yaptırdı. Beyaz çarşaf giyip yüzlerini boyayan gençler, sokaklara çıktı. Beldede dolaşan gençler pencerelere vurarak ev sakinlerini korkuttu.

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Çamlıca beldesinde bir Balkan geleneği olan "Bocuk" düzenlenen etkinlikle kutlandı. Orta Çağ'dan kalma gelenek olduğu bilinen Bocuk kutlaması için çevre illerden ilçelerden çok sayıda kişi akşam saatlerinde Çamlıca beldesine geldi. Meydanda etkinlik için düzenlenen alanda katılımcılar yüzlerine korku uyandıracak makyaj yaptırdı. Beyaz çarşaf giyip yüzlerini boyayan gençler, sokaklara çıktı. Beldede dolaşan gençler pencerelere vurarak ev sakinlerini korkuttu.