Edirne'de Yaşayan Miras Festivali Sürüyor: 33 Usta, 18 Edirneli

Edirne'de Yaşayan Miras Festivali Sürüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı katkısıyla, Valilik ile Mustafa Baştan Kültür ve Sanat Derneği işbirliğiyle düzenlenen Edirne Yaşayan Miras Festivali devam ediyor.

Söğütlük Millet Bahçesi'nde düzenlenen festival, çeşitli şehirlerden gelen somut olmayan kültürel miras taşıyıcılarına ve sanatseverlere ev sahipliği yapıyor.

Katılımcılar ve Sergiler

Festivalde 33 somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı yer alıyor; bunların 18'i Edirne kökenli ustalar. Katılımcılar, gelen ziyaretçilere el sanatlarının inceliklerini sergiliyor.

Ziyaretçiler, sergi alanında yaşayan miras unsurlarıyla tanışıyor ve ustaların çalışma yöntemlerini yakından izleme imkânı buluyor.

Ustalardan Notlar

Başpare ve ney yapım ustası Bilal Kabat, gazetecilere Edirne'de güzel bir festival geçirdiklerini söyledi. Kabat, "Yaşayan Miras Festivali, onlarca sanatçıyı bir araya getirdi. Ziyaretçiler, sanatçıların el sanatlarının inceliklerini yakından görüyor." dedi.

Somut olmayan kültür mirası taşıyıcısı talika sanatçısı Özcan Abacı, kapsamlı bir festival gerçekleştirildiğini ve ziyaretçilerin alandan memnun ayrıldıklarını dile getirdi.

Somut olmayan kültür mirası taşıyıcısı kırkyama sanatçısı Rezzan Gökalp, asırlık el sanatlarından kırkyamayı gelecek nesillere aktarmak için emek harcadığını ifade etti.

