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Edirne'deki Silah Teknolojisi Sergisi, Binlerce Yıllık Gelişimi Yansıtıyor

Edirne'de açılan silah teknolojisi sergisi, 89 eserle silahların binlerce yıllık evrimini gözler önüne seriyor.

Yayın Tarihi: 13.04.2025 12:04
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 12:04
Edirne'deki Silah Teknolojisi Sergisi, Binlerce Yıllık Gelişimi Yansıtıyor

Edirne Türk İslam Eserleri Müzesi'nde düzenlenen silah teknolojisi sergisi, binlerce yıl süren silah gelişimini gözler önüne seriyor. Müze Müdürü Şahan Kırçın, sergiye dair önemli bilgiler paylaştı.

Kronolojik Sıralama ile Tarih Yolculuğu

Sergide sergilenen 89 eser'den 81'i ilk kez ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Kırçın, "9 vitrinimizde bu eserleri sergiliyoruz. MÖ 6500 yılından Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar silahların gelişimini kronolojik olarak sunmaya çalıştık," dedi.

Farklı Dönemlere Ait Eserler

Ziyaretçiler, sergide yer alan sapan taşları, el baltaları, ok uçları, teberler, kılıçlar ve tabancalar gibi farklı dönemlere ait silahları görme fırsatı buluyor. Ayrıca sergide, silahların üzerindeki motiflerle yapıldıkları dönemin sanatına da ışık tutuluyor.

Bilgilendirme Panoları ile Derinlemesine Bilgi

Kırçın, vitrinlerin yanında bulunan bilgilendirme panoları sayesinde ziyaretçilerin detaylı bilgilere erişebildiğini belirtti. Kırçın, "Bu silahlar sadece savaş aleti değil. İnsanoğlunun tarih boyunca kesici aletler farklı işlerde kullanılmaya başlamış. Zamanla gelişimle silahlar evrim geçirmiştir. Özellikle Osmanlı dönemi silah ve tabancalarının üzerindeki süslemeler, dönemin kültürünü yansıtan yazı ve dualarla bezeli. Herkesi bu güzel sergiyi görmeye davet ediyoruz," şeklinde konuştu.

Edirne Türk İslam Eserleri Müzesi'ndeki silah teknolojisi sergisini gezenler, silahların binlerce...

Edirne Türk İslam Eserleri Müzesi'ndeki silah teknolojisi sergisini gezenler, silahların binlerce yıllık gelişimini görebiliyor. Edirne Müzesi Müdürlüğünün ateşli ve ateşsiz silahlar koleksiyonunda bulunan farklı dönemlere ait sapan taşları, el baltaları, ok uçları, teberler, kılıçlar, tabanca ve silahlardan oluşan sergi, ziyaretçileri zamanda yolculuğa çıkarıyor. Sergide MÖ 6500 yılından başlayıp Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar silah teknolojisinin yaşadığı dönüşüm kronolojik olarak 9 farklı bölümde yansıtılıyor.

Edirne Türk İslam Eserleri Müzesi'ndeki silah teknolojisi sergisini gezenler, silahların binlerce...

Edirne Türk İslam Eserleri Müzesi'ndeki silah teknolojisi sergisini gezenler, silahların binlerce yıllık gelişimini görebiliyor. Edirne Müzesi Müdürlüğünün ateşli ve ateşsiz silahlar koleksiyonunda bulunan farklı dönemlere ait sapan taşları, el baltaları, ok uçları, teberler, kılıçlar, tabanca ve silahlardan oluşan sergi, ziyaretçileri zamanda yolculuğa çıkarıyor. Sergide MÖ 6500 yılından başlayıp Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar silah teknolojisinin yaşadığı dönüşüm kronolojik olarak 9 farklı bölümde yansıtılıyor.

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