Edirne'deki Tarihi ve Kültürel Yapılar Yeniden Hayata Kazandırılıyor

Edirne'deki Tarihi ve Kültürel Yapıların İhyası Sürüyor

Edirne'de son dönemde başlatılan tarihi ve kültürel yapıların ihyası çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Edirne Valisi Yunus Sezer, gazetecilere verdiği demeçte, Edirne'nin tarihsel bir başkent olduğunu belirtti.

Vali Sezer, Roma, Bizans ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan bu kadim kentin kültürel mirasının büyük bir değer taşıdığını vurgulayarak, "Edirne'miz 1500'e yakın tarihi ve kültürel yapıya ev sahipliği yapıyor" dedi.

İhya Çalışmaları ve Destekler

Kültürel eserlerin ihyası ve fonksiyon kazandırılması için yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Sezer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanlara destekleri için teşekkür etti. Kentte Roma mirasından ve ecdat yadigarlarından birçok eserde restorasyon işlemlerinin sürdüğünü aktardı.

Sezer, süregelen projelerle ilgili detaylar paylaşarak, "Makedon Kulesi'nde çalışmalar sürüyor, eski Edirne olarak adlandırdığımız bölgelerdeki konaklarla ilgili rehabilitasyon çalışmaları devam etmekte. 60'a yakın tarihi konakta restorasyon işlemleri gerçekleştiriliyor. Ayrıca, Saraçlar Caddesi ana merkez olmak üzere bir çok cadde ve sokakta sağlıklaştırma projeleri sürdürülüyor" ifadelerini kullandı.

Muradiye Cami ile Selimiye Camisi arasında bulunan Muradiye Yolu Projesi'nin devam ettiğini dile getiren Sezer, Mevlevihanenin da ihya edildiğini sözlerine ekledi. Osmanlı padişahlarının Tunca nehrinden kayıkla geldikleri Yalı Camisi'nin restorasyon çalışmalarına devam edilirken, 1422 yılında Gazi Mihal Bey tarafından inşa ettirilen Gazi Mihal Hamamı'nda da ihya çalışmaları sürüyor.

Kadirhane Tekkesi'nin ayağa kaldırılması ve tarihi çeşmelerde restorasyon projelerinin devam ettiğini belirten Vali Sezer, "Edirne'de kültürel ve tarihi yapılarda dokunulmayan yer kalmayacak" ifadeleriyle projelerinin kapsamını vurguladı.

Edirne'de son dönemde başlatılan yadigar eserlerin ihyası noktasındaki çalışmalar hızla devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Makedon Kulesi'nin de restorasyon çalışmaları sürüyor.

Edirne'de son dönemde başlatılan yadigar eserlerin ihyası noktasındaki çalışmalar hızla devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Makedon Kulesi'nin de restorasyon çalışmaları sürüyor.