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Edirne'deki Kanal Temizlendi

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Edirne'deki Kanal Temizlendi
Edirne'deki Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki kanal, atılan çöplerle tekrar kirlendi. Mahalle sakinlerinin talebi üzerine DSİ 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri kanalı temizledi.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki Kanal Temizlendi

Edirne'de geçen yıl DSİ ve belediye ekiplerince temizlenen Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki kanal, zaman içinde rüzgarla sürüklenen ve atılan çöplerle yine eski haline büründü. Mahalle sakinlerinin, kötü koku yayan ve çirkin görüntü oluşturan kanalın temizlenmesi talebinin ardından DSİ 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışma yaptı. Kirlilikle gündeme gelen kanal, iş makineleri yardımıyla temizlendi, üzerindeki çöp ve yosun tortuları alındı.

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