Eğer vücudunuzda bu özellikler varsa sivrisinekler size aşık olacak! Her an ısırılmaya hazır olun

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Dr. Öğr. Üyesi olan Ömer Serdar Sonceley, yaz aylarında açılan kapı ve pencerelerle evlere dolduğu gözlemlenen ve hemen hemen herkesin şikayetçi olduğu sivrisineklere karşı önemli önlemler alınması gerektiğini vurguladı. Dr. Sonceley, sadece deri yüzeyinde küçük bir kızarıklık ve kaşıntıyla sınırlı kalmayan, aynı zamanda farklı ciddi hastalıkların bulaştırılmasına neden olan sivrisineklerin ağır vakalarda ölümlere yol açabileceğine dikkat çekti.

Bu nedenle, sivrisineklerin etkili bir şekilde engellenmesi için gerekli bilgilendirmelerin yapılması gerektiğini belirten Dr. Sonceley, halkın bu konuda bilinçlenmesinin önemine değindi. Evlerde ve açık alanlarda alınacak basit önlemlerle, sivrisineklerin yayabileceği hastalıkların önüne geçilebileceğini ve bu can sıkıcı durumun ciddi sonuçlarından kaçınılabileceğini ifade etti.





SULAK BÖLGELERDE DİKKATLİ OLMAKTA FAYDA VAR

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Dr. Öğr. Üyesi Ömer Serdar Sonceley, sivrisineklerin üreme noktası olarak su birikintilerini tercih ettiğini ifade etti. Dr. Sonceley, sivrisineklerin, inşaat alanlarındaki birikmiş sular, kör mazgallar, bidonlar, su depoları, leğenler, çıkmış araba lastikleri ve temizliği yapılmış kapalı pazar yerleri gibi su birikimi sağlayan eşya ve malzemelerde adeta birer üreme merkezi bulduklarını belirtti.



Sivrisineklerin biyolojik gelişim süreçlerinde müdahale edilmesinin önemine vurgu yapan Sonceley, ilçe ve büyükşehir belediyelerinin asli görevlerinden biri olan sivrisinek larvasit mücadelesinin, sivrisineklerin uçkun hale gelmeden önce üreme ortamlarındaki evrelerine müdahale edilmesi ve uçkun hale geldikten sonra da kimyasal mücadelelerin devam etmesi gerektiğini açıkladı. Bu mücadelelerin yıl boyunca sürdürüldüğünü, kış aylarında ise özellikle kapalı ve sulak alanlarda çalışmalar yapıldığını ifade etti.

Dr. Sonceley, dişi sivrisineklerin sadece protein elde etmek amacıyla insan ve hayvanlardan kan emdiğini açıkladı. Konduktan sonra, ağrısız bir ameliyat yapmak için uyuşturma etkisi yaratan anestezik madde ve kan pıhtılaşmasını engelleyici faktörleri içeren tükürüğünü deri yüzeyine bıraktıklarını belirtti. Sivrisinek ısırığı sonucu deri yüzeyinde şişlik, kızarıklık ve kaşıntı oluştuğunu söyledi. Dr. Sonceley, sivrisineklerin dişilerinin, yavrularının gelişimi için gerekli proteini kandan elde etmek için bu davranışı sergilediğini açıkladı.

Ayrıca, sivrisineklerin sebep olduğu hastalıklar hakkında bilgi veren Sonceley, hastalık etkenlerinin sivrisineklerin insan veya hayvanlardan kan emerken bulaştığını söyledi. En bilinen hastalık olan sıtmanın Plasmodium cinsi parazitlerin kırmızı kan hücrelerini enfekte etmesiyle gelişen bir enfeksiyon hastalığı olduğunu açıkladı. Sıtma ve diğer hastalıkların önüne geçmek için sivrisineklerle mücadelenin önemine vurgu yaptı ve aşı veya tedavi edici ilaçlarının henüz bulunmadığını belirtti.