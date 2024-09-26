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Eğriçimen ve Perşembe Yaylaları: Doğanın Büyüleyici Güzellikleriyle Dolu

Eğriçimen ve Perşembe yaylaları, her mevsim doğa severleri ağırlıyor. Temiz hava ve doğal güzellikler tatilcileri cezbediyor.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 11:46
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 11:46
Eğriçimen ve Perşembe Yaylaları: Doğanın Büyüleyici Güzellikleriyle Dolu

Eğriçimen ve Perşembe Yaylaları Ziyaretçilerini Ağırlıyor

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde yer alan Eğriçimen Yaylası ile Ordu’nun Aybastı ilçesindeki Perşembe Yaylası, her mevsim doğa severlere kapılarını açıyor. Temiz havası ve doğal güzellikleri ile dikkat çeken bu yaylalar, yıl boyunca birçok ziyaretçiyi ağırlıyor.

Eğriçimen Yaylası'nda Doğayla İç İçe Bir Günü Geçirin

Koyulhisar ilçe merkezine sadece 17 kilometre mesafede bulunan Eğriçimen Yaylası, sıcak yaz günlerinde serinliği ile tercih ediliyor. 1800 metre rakıma sahip bu yaylada otel, lokanta, çay evi ve piknik alanları gibi hizmetler sunuluyor.

Ercan Tokatlı, yaylanın göz kamaştırıcı doğal güzellikleri hakkında, "Yazı, kışı her zaman güzel oluyor. Herkesi burayı görmeye davet ediyorum," ifadelerini kullandı.

Yayla Sakinleri ve Ziyaretçiler Yorumlarını Paylaşıyor

Menekşe Fırtına ise, Ankara'da yaşadıklarını ve 20 yıldır bu yaylada zaman geçirdiklerini belirtti. Fırtına, "Yaylanın havası ve suyu çok güzel. Geceleri burada rahat uyuyabiliyoruz," dedi.

Perşembe Yaylası, temiz havası ile de dikkat çekiyor. İbrahim Kırım, buraya ikinci kez geldiğini ve manzarasını çok beğendiğini dile getirdi. Kırım, "İş stresinden uzakta enerji depoluyoruz," şeklinde konuştu.

Perşembe Yaylası'nda Huzur ve Doğallık

Alternatif turizm arayanlar için ideal bir nokta olan Perşembe Yaylası, 1500 metre yükseklikte huzurlu bir ortam sunuyor. Yöre sakinleri, bu yayla sayesinde kış aylarında tüketecekleri sebzeleri yetiştiriyor. Gül Dumurcuk ise yaylada çeşitli sebzeler yetiştirdiğini belirterek, "Buradaki sebzeleri kış yiyeceği yapıyoruz," dedi.

Doğa severler için ideal bir nokta olan bu yaylalar, hem huzur hem de görsel bir şölen sunarak ziyaretçilerini bekliyor.

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