Ehliyet almak isteyenler o engele takıldı! Bu hastalığı olanlara ehliyet yok

EHLİYET İLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEME!

Ehliyet sahibi olanlar dikkat. Ehliyetler ile ilgili olarak yeni bir düzenleme yapıldı.





Habere göre B sınıfı ehliyet sahibi olanların motor için bir ehliyet almasına gerek kalmayacak. B ehliyetine sahip olduğu halde bazı motorları kullanmak için motor ehliyeti aranma şartı kalkıyor. 125 cc’nin altındaki motorlar artık B sınıfı ehliyet sahibi kişiler tarafından da kullanılabilecek.

DEĞİŞTİ

B sınıfı ehliyeti olanları ilgilendiren yeni gelişmeye göre B sınıfı ehliyete sahip olan sürücüler 125 cc’nin altındaki motorları artık kullanabilecek. Yani B ehliyetine sahip kişilerin motor ehliyeti taşımasına gerek kalmadı.