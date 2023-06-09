  1. Anasayfa

  2. Yaşam

  3. Ehliyet almak isteyenler o engele takıldı! Bu hastalığı olanlara ehliyet yok

Ehliyet almak isteyenler o engele takıldı! Bu hastalığı olanlara ehliyet yok

Yayınlanma:
Ehliyet almak isteyenler o engele takıldı! Bu hastalığı olanlara ehliyet yok
Ehliyet sahiplerinin dikkatine artık aranmayacak....

EHLİYET İLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEME!

Ehliyet sahibi olanlar dikkat. Ehliyetler ile ilgili olarak yeni bir düzenleme yapıldı.

ehliyet

 

 Habere göre B sınıfı ehliyet sahibi olanların motor için bir ehliyet almasına gerek kalmayacak. B ehliyetine sahip olduğu halde bazı motorları kullanmak için motor ehliyeti aranma şartı kalkıyor. 125 cc’nin altındaki motorlar artık B sınıfı ehliyet sahibi kişiler tarafından da kullanılabilecek.

DEĞİŞTİ

B sınıfı ehliyeti olanları ilgilendiren yeni gelişmeye göre B sınıfı ehliyete sahip olan sürücüler 125 cc’nin altındaki motorları artık kullanabilecek. Yani B ehliyetine sahip kişilerin motor ehliyeti taşımasına gerek kalmadı.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yaşam
Adına kayıtlı su, elektrik, doğalgaz faturası olanlar dikkat! 1500 TL para iadesi yapılacağı duyuruldu
Adına kayıtlı su, elektrik, doğalgaz faturası olanlar dikkat! 1500 TL para iadesi yapılacağı duyuruldu
Ehliyeti olan herkesi kapsıyor! Trafikte bunu yapanlar yandı: Tam 1.918 TL cezası var
Ehliyeti olan herkesi kapsıyor! Trafikte bunu yapanlar yandı: Tam 1.918 TL cezası var
BİM'de yaz indirimleri başladı! Sadece 3 gün geçerli olacak: Bu ürünleri kaçıran pişman olur
BİM'de yaz indirimleri başladı! Sadece 3 gün geçerli olacak: Bu ürünleri kaçıran pişman olur
Polis tayinleri açıklandı mı? 2023 POLNET Şark görevi ne zaman belli olur? 2023 polis tayin tarihleri
Polis tayinleri açıklandı mı? 2023 POLNET Şark görevi ne zaman belli olur? 2023 polis tayin tarihleri
Bu burçlar sevdiği kişiyi uçan kuştan kıskanıyor! İlişkilerde en kıskanç olan burçlar belli oldu
Bu burçlar sevdiği kişiyi uçan kuştan kıskanıyor! İlişkilerde en kıskanç olan burçlar belli oldu
81 ilde birden felaket günleri başlıyor! Tam 60 gün sürecek: Bu üç ilde yaşayanlar...
81 ilde birden felaket günleri başlıyor! Tam 60 gün sürecek: Bu üç ilde yaşayanlar...
Karıncalara zarar vermeden kurtulmanın yöntemi! O malzemeyle karıncaları uzaklaştırabilirsiniz
Karıncalara zarar vermeden kurtulmanın yöntemi! O malzemeyle karıncaları uzaklaştırabilirsiniz
İzmir'in 9 mahallesinde yaşayanlar dikkat! Duyuru yapıldı: Önlem almayan yandı
İzmir'in 9 mahallesinde yaşayanlar dikkat! Duyuru yapıldı: Önlem almayan yandı