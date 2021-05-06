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Ehliyet için sağlık raporu nereden alınır? Özel hastane sağlık raporu ehliyet için geçerli olur mu?

Sürücü adayı olabilmek için adaylar ilk olarak sürücü adaylığı için sağlık raporu alması gerekmektedir. Adaylar,sağlık raporunu nereden alacağını merak etmektedir? Ehliyet için sağlık raporu nereden alınır? Araştırılan bir diğer soru da özel hastanelerden verilen sağlık raporları ehliyet için geçerli midir? Bu haberimizde merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik. İşte Ehliyet için gereken sağlık raporuyla ilgili merak edilenler...

06 Mayıs 2021 Perşembe 14:54
Ehliyet için sağlık raporu nereden alınır? Özel hastane sağlık raporu ehliyet için geçerli olur mu?
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Sağlık raporu ,sürücü olabilmek için alınması gereken raporlardan biridir. Ehliyet için sağlık raporu şarttır. Sağlık raporları bakanlık tarafından belirlenen kurumlardan alınmaktadır.

Bu kurumlar şu şekildedir;

*Bakanlığa ve üniversitelere bağlı sağlık tesisleri

* Aile sağlığı merkezleri

*Özel hastaneler

*Özel tıp merkezleri

*Özel poliklinik

* Özel muayenehane


Sağlık raporları yukarıda belirtilen kurumlardan alınabilmektedir. Bu kurumlardan bazılarında sağlık raporu için ücret alınmaktadır. Ücretler ortalama olarak şu şekildedir;

Aile hekimi herhangi bir ücret almaz.

Aile hekimi devlet hastanesine yönlendirdiği zaman  tek hekim ücreti 50 TL, Üniversite ve Eğitim araştırma hastanesinin tek hekim ücreti 75 TL olabilmektedir. 

 sağlık kuruluşundan rapor almanız gerekiyorsa  Devlet hastanesi için 200 TL, Eğitim araştırma veya Üniversite hastanesinde ücret 300 TL gibi bir ücret sizden talep edilecek.  Ciddi bir sağlık sorununuz bulunuyorsa  bunun için ileri  tetkiklerin yapılması gerekiyorsa kurul bunun için karar verecektir.  Bu kurul içerisinde 5 kişinin uzman hekim olması gerekmektedir. .

* Özel sağlık kuruluşlarının isteyeceği fiyatlar değişiklik gösterebilir. Ücretleri gideceğiniz kurumdan sorarak öğrenebilirsiniz.

Ehliyet için aldığınız sağlık raporlarının süresi 1 yıldır. Aldığınız sağlık raporu 1 seneyi geçmişse o sağlık raporu kabul olmaz. Yeni bir sağlık raporu almanız gerekmektedir.

 

 


Son Güncelleme: 06.05.2021 16:43
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