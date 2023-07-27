Ehliyet sahipleri acele etmezse kaybedecek! Bunu yapmayan artık kullanamayacak

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama üzerine 2016'dan önce düzenlenen ehliyet yenilenmesi için verilen süre uzatıldı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden gelen açıklama da Türkiye ve dünya genelinde etkili olan salgından ötürü yeni tip sürücü belgeleri için başvuruların azalmasından dolayı 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatıldığını açıklanmıştı.

Bu durumda 2016 tarihinden önce yapılan yeniliklerde ehliyetin yenilenmesi için son gün 31 Aralık 2022 tarihinden 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatılmasına karar verildi. İşlemlerin yapılması için ehliyet yenileme randevusu, resmi internet sayfasından ya da ALO 199 hattından alınabilir. Gerekli evrakların tamamlanmasıyla beraber yenileme ücretini yatıran kişilerin işlemleri tamamlanır.





ESKİ TİP EHLİYET DEĞİŞİMİ

Randevu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün resmi sayfası üzerinden ya da ALO 199 hattından alınmasıyla istenilen evraklarla beraber ücretin yatırılması gerekir. Eski ehliyetlerin değişim süresi 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatıldı. Ehliyet değişimi için bankaya yatırılması gereken ücret ise 15 TL'dir.

EHLİYET YENİLEMEK İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR

Kimlik belgesinin fotokopisi

Sağlık raporu

Sürücü belgesi değerli kağıt ve harç bedeli, vakıf payı

1 adet biyometrik fotoğraf

Kan grubunun bulunduğu belge

Adli sicil belgesi