Ehliyet sahipleri dikkat! 15 TL verip hemen yaptırın: 4.064 TL cezası var

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, ehliyet sahibi olan vatandaşları ilgilendiren yeni bir düzenleme hakkında duyuru yapmıştır. Bu yeni uygulama kapsamında, ehliyetlerin yenilenmesi için 15 TL başvuru ücreti talep edilmektedir. Yeni ehliyetlerini yeniletmeyen veya süresi dolanların ise 4,064 TL ceza kesileceği belirtilmektedir.

31 ARALIK 2024 SON TARİH!

İçişleri Bakanlığı, geçerli olmayan ehliyetlerin yenilenmesi için verilen süreyi uzatma kararı aldı. 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenme süresi, 31 Aralık 2022'ye kadar uzatıldı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ise COVID-19 salgını nedeniyle sürücü belgesi başvurularında yaşanan yoğunluğu azaltmak amacıyla eski tip ehliyetlerin değiştirme süresini 31 Aralık 2024'e kadar uzattığını duyurdu.

Eski ehliyetlerini değiştirmek isteyen vatandaşlar, nvi.gov.tr web sitesi veya ALO 199 hattından randevu alabilmektedir. Belgelerini tamamlayan ve ehliyet yenileme ücretini ödeyen vatandaşlar, kolaylıkla yenileme işlemlerini gerçekleştirebilmektedir. Eski tip ehliyetler ise 31 Aralık 2024 tarihine kadar geçerliliğini korumaktadır. Eski ehliyetlerini yeni tip ehliyetlerle değiştirecek olan vatandaşlar, bu işlem için toplamda 15 TL ödeme yapmak durumundadır.

Ehliyet yenileme işlemi için gereken belgeler ise kimlik belgesi, sürücü sağlık raporu, sürücü belgesi değerli kağıt ve harç bedeli, 1 adet biyometrik fotoğraf, kan grubunu belirten belge ya da yazılı beyan, ve adli sicil belgesidir. Adli sicil belgesi elektronik ortamdan veya e-devlet üzerinden temin edilebilmektedir.

Bu düzenleme, ehliyet sahiplerinin güncel ve geçerli ehliyetlere sahip olmalarını sağlamayı ve süresi dolan ehliyetlerin değiştirilmesini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, trafik güvenliği ve düzeni açısından da önem taşıyan bu uygulama ile sürücülerin ehliyetlerinin güncel olması ve trafik kurallarına uyum sağlamaları hedeflenmektedir.

Ehliyet yenileme süresinin uzatılması, vatandaşlara ek süre vererek daha fazla kişinin ehliyetlerini güncelleme imkanı sağlamaktadır. Bu sayede, yoğunluğun azaltılması ve başvuruların daha düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Özellikle COVID-19 salgını döneminde başvuruların kısıtlanması ve randevu sisteminin getirilmesi, sağlık ve güvenlik açısından önemli bir adım olmuştur.

Eski tip ehliyetlerin değiştirme süresinin uzatılması, vatandaşların zamana yayılarak ehliyetlerini yenileyebilmelerine olanak tanımaktadır. Böylece, büyük bir talep ve yoğunluk yaşanmadan sürecin daha verimli şekilde ilerlemesi hedeflenmektedir. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün sunmuş olduğu online başvuru ve randevu sistemleri, vatandaşların kolaylıkla işlemlerini tamamlamalarını sağlamaktadır. Bu uygulama, vatandaş memnuniyetini artırmak ve trafik güvenliğini sağlamak adına önemli bir adımdır.



Ehliyet yenileme süresinin uzatılmasıyla birlikte, vatandaşlar daha fazla zaman ve esneklik kazanarak ehliyetlerini güncelleme işlemlerini gerçekleştirebilmektedir. Bu durum özellikle, çalışma hayatında veya günlük yaşamda araç kullanmayı gerektiren kişiler için büyük bir kolaylık sağlamaktadır.