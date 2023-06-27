Ehliyet sahipleri elini çabuk tutsun! O tarihe kadar işlem yapmayan 4 bin 64 TL ceza ödeyecek

Son zamanlarda Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan önemli bir duyuru, ehliyet sahibi vatandaşları yakından ilgilendirmektedir. Yayınlanan duyuruya göre, yeni bir uygulama başlatılmış ve bu uygulama çerçevesinde ehliyetlerin yenilenmesi zorunlu hale getirilmiştir. Ehliyet sahiplerinin süresini kaçırmadan yenileme işlemlerini gerçekleştirmeleri büyük bir önem taşımaktadır.

Duyuruda belirtilen bilgilere göre, ehliyet yenileme işlemi için belirlenen ücret 15 TL olarak açıklandı. Bu ücretin zamanında ödenmemesi veya yenileme işleminin gerçekleştirilmemesi durumunda ise ciddi yaptırımlarla karşılaşılacağı belirtildi. Ehliyetini yeniletmeyen kişilere 4 bin 64 TL gibi yüksek bir ceza kesileceği duyuruda yer alıyor.

31 ARALIK 2024'E KADAR UZATILDI





Eski tip ehliyetleri değiştirme süresi ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatıldı. Bu süreçte, koronavirüs salgını nedeniyle nüfus müdürlüklerinde yoğunluğun azaltılması amacıyla eski tip ehliyetlerin değiştirme işlemine süre verildi. Eski ehliyetler 31 Aralık 2024 tarihine kadar geçerli olacak.

Ehliyet yenileme işlemi için randevu almak, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün nvi.gov.tr internet sitesi üzerinden veya ALO 199 hattından yapılabilmektedir. Gerekli belgeleri hazır bulunduran ve yenileme ücretini ödeyen vatandaşlar, işlemlerini kolayca gerçekleştirebilirler. Yenileme işlemi için ödenmesi gereken ücret ise toplamda 15 TL'dir.

Ehliyet yenileme işlemi için gerekli belgeler ise kimlik belgesi, sürücü sağlık raporu, sürücü belgesi değerli kağıt ve harç bedeli, vakıf payı, 1 adet biyometrik fotoğraf, kan grubunu belirten belge veya yazılı beyan ve adli sicil belgesidir. Eski ehliyetini kullanmaya devam eden ve yenileme işlemini gerçekleştirmeyen sürücüler, trafik kontrollerinde cezalandırılabilir ve bu ceza miktarı 4 bin 64 TL olarak belirlenmiştir.