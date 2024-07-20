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Ehliyeti olan başvuruya koşacak! Belediyeye çok sayıda otobüs şoförü alımı yapılacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 100 otobüs şoförü alımları yapılacak. Başvuru şartları nelerdir? Nasıl başvuru yapılır? İşte ayrıntılar.

Yayın Tarihi: 20.07.2024 17:23
Güncelleme Tarihi: 20.07.2024 17:23
Ehliyeti olan başvuruya koşacak! Belediyeye çok sayıda otobüs şoförü alımı yapılacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi yapılan son duyuruya göre belediyeye 100 yeni otobüs şoförü alımı yapılacak.

şoför

OTOBÜS ŞOFÖRÜ ALIMLARI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Antalya Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Hizmetlerinde çalışmak isteyen adayların başvuru bilgileri aşağıdaki gibidir:

Meslek Adı: Otobüs Şoförü (Şehiriçi)

Niteliği (Geçici/Daimi): Daimi

Başvuru Tarihleri: 10-17 Temmuz 2024

Açık İş Sayısı: 100

Başvuru adresi: Yüksekalan Mah. Adnan menderes bulvarı büyükşehir Hiz. Binası NO:20 Muratpaşa/Antalya

-T.C. vatandaşı olmak

-25-50 yaş aralığında olmak

-Adaylar Antalya il sınırlarında ikametgah etmeli

-D sınıfı ehliyete sahip olmak

-Askerlik ile ilgili ilişkisi bulunmamak

-Psikoteknik belgesine sahip olmak

BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK?

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde yayınlanan otobüs şoförü ilanına başvuran adayların 17 Temmuz 2024 tarihine kadar Antalya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları A.Ş.'nin Yüksekalan Mahallesinde 'ki hizmet binasına 17 Temmuz 2024 tarihine kadar şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yayınlanan ilana ilişkin bilgiye aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

İlan Kılavuz: https://media.iskur.gov.tr/91364/abb.pdf

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