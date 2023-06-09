Ehliyeti olan herkesi kapsıyor! Trafikte bunu yapanlar yandı: Tam 1.918 TL cezası var

Araç kullanırken cep telefonuyla konuşmaları dikkat dağınıklığına neden olacağından başlıca kaza nedeni olarak gösteriliyor. Bu kurala uymayan kişiler ise 951 TL para cezasına çarptırılıyor. Trafik kurallarının yaptırımı yeni yılla beraber artışa tabi tutulurken yaya geçitlerinde karşı karşıya geçen yayalara yol vermeme cezası ise 1.917 TL olarak belirlendi.

Trafikte uyulması gereken kuralların ihlal edilmesinin sonucunda can kayıpları yaşanırken bunun önüne geçmek adına kurallara uymamanın yaptırımı gün geçtikçe arttırılıyor. E devlet üzerinden plaka üzerinden sorgulama işlemi yapılabilir.





TRAFİK CEZASI NASIL ÖDENİR?

Trafik kurallarına uyulmadığı durumda kesilen para cezalarının nasıl ve nereden ödeneceği merak ediliyor. Trafik güvenliğinin sağlanması ve cezaların caydırıcı etkisi açısından büyük önem taşır. Trafik cezalarının ödenmesi ise şöyledir;

Trafik cezasının tebliği sürücüye gönderilir ya da e devlet üzerinden cezayı öğrenmek mümkündür. Sürücü, ceza tebliğini alınmasıyla ödeme süreci başlatılır.

Ödeme seçenekleri vatandaşları zor duruma sokmadan farklılık gösterir. Cezanın hangi kurum ve kuruluş tarafından kesildiği belirlenerek vergi dairesi, banka ya da PTT şubelerine gidilerek ödeme tamamlanır. Bunun yanı sıra e devlet üzerinden trafik cezalarının ödeme işlemi gerçekleşir.