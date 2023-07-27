Ehliyeti olan milyonlarca kişiye son dakika uyarısı! 15 TL verip yaptırmayan 10 katını ödeyecek

Yeni ehliyet sistemine geçişle birlikte, vatandaşlara eski ehliyetlerini belirli bir süre içinde yenileme zorunluluğu getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin süresi önce 31 Aralık 2022'ye uzatıldı, ardından yeni bir kararla bu süre 2024 sonuna kadar genişletildi. Bu nedenle, eski ehliyet sahiplerinin son başvuru tarihi olarak 31 Aralık 2024 belirlendi. Bu tarihten sonra eski ehliyetler geçerli olmayacak, bu sebeple vatandaşlarımızın randevu alarak yenileme işlemlerini kesinlikle gerçekleştirmeleri önemle vurgulandı.

EHLİYET YENİLEME İŞLEMLERİ





Ehliyet yenileme işlemleri için randevu almanın gerekliliği vurgulanarak, randevu almanın Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesi veya ALO 199 hattı üzerinden kolaylıkla yapılabileceği ifade edildi. Gerekli evrakları ve yenileme ücretini yatıran vatandaşların bu şekilde işlemlerini hızlıca tamamlayabilecekleri belirtildi.

Ayrıca, dünya genelinde etkili olan salgın nedeniyle vatandaşların sürücü belgeleri için başvuruda bulunamadığı durumlar göz önüne alınarak, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresinin 31 Aralık 2022'den itibaren 2 yıl süreyle uzatıldığı bilgisi de paylaşıldı. Böylece nüfus müdürlüklerindeki yoğunluğun azaltılması amaçlanmış oldu.

Ehliyet yenileme için gerekli evraklar arasında kimlik belgesi, sürücü sağlık raporu, sürücü belgesi değerli kağıt ve harç bedeli, vakıf payı, 1 adet biyometrik fotoğraf, kan grubunu belirten belge veya yazılı beyan ile adli sicil belgesi bulunmaktadır.

Ücretlendirme konusunda ise eski tip ehliyetini yeni tip ehliyet ile değiştireceklerin ödeyeceği ücret 13+2 TL iken, yeni tip ehliyetlerini yenilemek, kaybedenlerin veya çaldıranların ödeyeceği ücret ise 145 + 624 TL olarak belirlendi. Böylece toplamda 769 TL ödeneceği ifade edildi.

Vatandaşlarımızın süresi dolmadan ehliyetlerini yenilemeleri, randevu alarak işlemlerini gerçekleştirmeleri ve mevcut süreyi dikkate almaları önemle hatırlatıldı. Unutulmamalıdır ki, 31 Aralık 2024'ten sonra eski ehliyetlerin geçerli olmayacağı için bu tarihten sonrası için sıkıntı yaşanmaması adına işlemlerin zamanında tamamlanması büyük önem taşımaktadır.