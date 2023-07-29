Ekrem İmamoğlu istenmeyen damat çıktı! Dilek İmamoğlu tüm sırları ortaya döktü!

Dilek İmamoğlu katıldığı bir programda evliliği ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bakın evlilik süreçleri nasılmış! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DİLEK İMAMOĞLU'NDAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu Psikolog Gökhan Çınar tarafından sunulan Katarsis programına konuk oldu. Dilek İmamoğlu evliliğiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Meğer babası Ekrem İmamoğlu'nu istememiş. Dilek İmamoğlu 9 kardeşi olduğunu, babasından çok sevgi görmediğini ve babasının Ekrem İmamoğlu'nu ilk başta istemediğini anlattı.





Gökhan Çınar İmamoğlu'na hayatının dönüm noktasını sordu ve Dilek İmamoğlu şu sözlerle açıkladı; 'Evlilik benim için bir dönüm noktası. Çok büyük sallantılarla evlendik. Ekrem'le olan birlikteliğimizi babam onaylamadı, biz mücadele etti. Evliliğin getirdiği sorumluluklar, başka bir hayat. Başka bir hayatı deneyimlemeye başlıyorsunuz. Ekrem'i ik gördüğüm zaman hissettiğim şey güven duygusuydu. İnsanın yüzüne bakınca içinin dışının bir olduğunu hissedersiniz, öyle bir şey gördüm.' Dilek İmamoğlu programda, eğitimlerine destek verdiği kız çocuklarıyla da fotoğraf çekildi.