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Eksik primden emekli olmayanlar dikkat! Prim sorununu çözen detay ayyuka çıktı

Emekliliğin eşiğinde milyonlarca çalışan var ve bazılarının prim günleri yetersiz. Ancak, yeni getirilen düzenleme sayesinde, eksik prim günü olanlar için de erken emeklilik imkanı doğuyor. Bu düzenleme, emekliliği beş yıl öne çekme fırsatı sunuyor. İşte bu konudaki ayrıntılar...

Yayın Tarihi: 15.06.2024 13:39
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 13:39
Eksik primden emekli olmayanlar dikkat! Prim sorununu çözen detay ayyuka çıktı

TBMM'den emeklilik ile ilgili müjdeli haberi bekleyen vatandaşlar, uzun süreler beklemek zorunda kalmayacaklar. Zira, Meclis'te emeklilikle alakalı yeni kanuni düzenlemelerin yapılması için adımlar atıldı.

Bağ-Kur sigortalıları için emeklilik yolunda büyük bir kolaylık sağlanacak. Mevcut durumda 9000 gün prim ödeme zorunluluğu bulunan Bağ-Kur'lular için, yeni bir yasal düzenleme gündemde. Bu düzenleme ile prim gün sayısının 7200 güne indirilmesi planlanıyor, bu da sigortalılar için tam beş yıl erken emeklilik imkanı anlamına geliyor.

emeklilik sistemi

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Yapılacak olan yasal değişiklikle, EYT statüsünde olup da gerekli prim günlerini tamamlayamamış Bağ-Kur sigortalıları, beklenen avantajdan faydalanabilecekler. Yaş sınırı olmaksızın, 7200 prim gününü tamamlayan her Bağ-Kur'lu, emeklilik hakkına kavuşacak. Yasanın Resmi Gazete'de ilan edilmesiyle birlikte, hak sahipleri başvurularını yaparak emekliliklerini talep edebilecekler. Bu durum, beş yıllık bir çalışma süresinin gerekmemesi anlamına geliyor. Ayrıca, bu süre zarfında ödenmesi gereken primlerin de tahsil edilmemesiyle, devletin 400-500 bin lira civarında bir gelirden feragat etmesi söz konusu olacak.

Yasal düzenlemenin gerçekleşme zamanı merak konusu. Bu düzenleme, hükümetin ajandasında önemli bir yer tutuyor. Bakanlıkça yapılan hazırlıkların ardından, çalışma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Beklentiler, TBMM yaz tatiline girmeden önce tasarının yasalaşacağı yönünde.

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