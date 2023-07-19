El Nino felaketi o ürünün satışlarını patlattı! Herkes korkudan satın almaya koştu: Bir daha bulunamayabilir

Birçok ülkede hava sıcaklıkları 45 dereceye ulaşırken ülkemizde ise bunun etkileri görülmeye başladı. Meteoroloji uzmanları sıcaklıklara karşı vatandaşlara çeşitli uyarılarda bulunurken o ürüne olan talebin arttığına değindi. Hava sıcaklıklarıyla beraber market rafları boşaltılmaya başlandı. İşte detaylar...





GÖZLER O ÜRÜNDE

Herkesin bildiği üzere bolca sulanması gereken pirinç bu sıcak hava dalgasından en çok etkilenen ürün oldu. Sıcaklıktan ötürü buharlaşan sular yüzünden yeterince pirinç yetişmeyeceği telaşı başladı. Bloomberg HT'nin aktardığı habere bakıldığında Tayland Pirinç İhracatçılar Birliği'nden alınan verilere bakıldığında bölgedeki referans ürün üzerinde yüzde 5 kırılmalar yaşanarak son dört ay içerisinde yüzde 15 artış görüldüğü bilgisi verildi.

Uzun aradan sonra yaşanan ilkle beraber El Nino, tropikal alanlarda görüldü. Güneydoğu Asya'ya kuraklık getirme tehlikesi ise korkulara neden oldu.