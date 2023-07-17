El Nino Türkiye'de dengeleri değiştirdi! Şimdi sıra denizlere geldi: Harita kırmızıya bulandı

El Nino hava olaylarının dünya genelinde büyük etkisi devam ederken, Türkiye'de de uzmanlar tarafından yapılan uyarılar dikkat çekiyor. Özellikle Avrupa'da hissedilen etkilerin yanı sıra Türkiye'nin de El Nino'nun etkisi altında olduğu belirtildi.



SICAKLIKLAR 50 DERECEYE YÜKSELEBİLİR





Uzmanlar, El Nino'nun yol açtığı sıcak hava dalgasıyla ilgili uyarılarda bulunuyor. Sıcaklıkların büyük ölçüde artması beklenirken, hava olayının etkisiyle sıcaklık değerleri 40 ila 50 derece arasında yükselebileceği ifade edildi.

Meteoroloji verilerine göre, El Nino'nun etkisiyle Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerine çıkabileceği belirtildi. Diğer bölgelerde ise hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

El Nino'nun denizler üzerinde de etkileri hissediliyor. Artan hava sıcaklıklarıyla birlikte deniz suyu sıcaklığının da yükseldiği belirtildi. Bu durum da deniz analarının nüfusunda büyük bir artışa neden oluyor.

Uzmanlardan gelen açıklamalar ve veriler, El Nino'nun sıcaklık üzerindeki etkisini gösteriyor ve vatandaşları daha fazla sıcaklık dalgalarına karşı dikkatli olmaya çağırıyor. Bu süreçte gerekli önlemlerin alınması ve sağlıklı bir şekilde sıcak hava koşullarına uyum sağlanması önem arz ediyor. Meteoroloji raporları ve uzmanların önerileri doğrultusunda hareket etmek, sağlığı korumak adına önemli bir adım olacaktır.