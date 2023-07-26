El Nino Türkiye'yi vurmaya geliyor! 2 bölge için tehlike çanları çaldı

El Nino hava sıcaklıkları kaldığı yerden devam ediyor. Bu sıcaklarda sakın dışarı çıkmayın! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EL NİNO HAVA SICAKLIKLARI DEVAM EDİYOR

Bu yaz rekor sıcaklıklar devam ediyor. TTKD Bilim Danışmanı Hidrobiyolog Dr. Erol Kesici El Nino olarak bilinen sıcaklıkların Pasifik Okyanusu yüzey sıcaklığındaki değişkenlikler sebebiyle birbirinin zıttı karmaşık hava modellerinin bütün dünyayı olumsuz şekilde etkilediğini söyledi. Kesici konu ile ilgili şunları söyledi; 'Üretici ve ekonomi kayıpları, kuraklık ya da sel gibi iklim olaylarına bağlı olarak daha çok artıyor. Bu zorlu koşullarda gıda güvenliği riski de oluşuyor. FAO tarafından yayımlanan raporda Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Pakistan, Tacikistan, Afganistan, Iran, Irak, Suriye, Türkiye El Nino kararsız iklim koşulları sebebiyle aşırı yağış riskli karşı karşıya kalabilir. Ülkemizde bu sene yağışlar bahar sonu ve yaz başlangıcında daha fazla etkili oldu.





El Nino etkisiyle Haziran ayı içinde özellikle İç Anadolu'da Akdeniz'in belirli kesimlerinde uzun zaman kararsız yağışlar yaşandı. Bu rapor olaylara hazırlanmak için bir temel oluşturuyor. Hava sıcaklıklarının normalin 1-2 derece üstüne artması sel riskini artırıyor. Aynı zamanda buharlaşma artarak yoğun kuraklığa yol açıyor. Bütün bu tahminlerle 1.5-2 derece arasında 0.5 dere hayati önem taşıyor. Eğer 2 derece ısınırsa dünya çok daha kuru hale gelir. Bunun ekonomiler, tarım, alt yapı ve hava modelleri üstünde etkileri olur. Aşırı yağış olma ihtimali alanlar su akış yatağı üstündeki engeller kaldırılmalı. Mutlaka bu konuda erken uyarı sistemleri devreye girmeli. Doğal yaşam tahrip edilmemeli, yaban hayat, biyolojik çeşitlilik ve ekosistemin korunması gerekiyor. Sulak alanların su yatakları ve kanalları doğal haliyle bırakılmalı. Arazi kullanımlarında ormansızlaşma ve sulak alanların kurutulmasına engel olunması gerekiyor. Enerji kullanımlarında fosil yakıt kullanımı giderek azaltılmalı, güneş, rüzgar, biyogaz, yenilenebilir enerji kaynakların kullanımı artmalı.'