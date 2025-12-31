Elazığ'da Kar Sevinci: İlhami Çelik Üstsüz Sokağa Çıktı

Beyyurdu Mahallesi'nde kar yağışını kutlama anları görüntülere yansıdı

Elazığ'da sabah saatlerinde başlayan ve kent genelinde halen etkisini sürdüren kar yağışı, bazı mahalle sakinleri tarafından sevinçle karşılandı.

Merkeze bağlı Beyyurdu Mahallesi'nde yaşayan İlhami Çelik, kar sevincini gösterirken üstsüz şekilde sokağa çıkarak vücudunun bazı kısımlarını yağan karla ıslattı.

Çelik, yaşadığı o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı.

