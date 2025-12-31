DOLAR
42,96 -0,08%
EURO
50,52 -0,06%
ALTIN
5.981,31 0,34%
BITCOIN
3.776.919,25 -0,01%

Elazığ'da Kar Sevinci: İlhami Çelik Üstsüz Sokağa Çıktı

Elazığ Beyyurdu Mahallesi'nde kar yağışını kutlayan İlhami Çelik, sabah saatlerinde üstsüz sokağa çıkarak vücudunu karla ıslattı ve anları cep telefonuyla kaydetti.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 17:08
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 17:26
Elazığ'da Kar Sevinci: İlhami Çelik Üstsüz Sokağa Çıktı

Elazığ'da Kar Sevinci: İlhami Çelik Üstsüz Sokağa Çıktı

Beyyurdu Mahallesi'nde kar yağışını kutlama anları görüntülere yansıdı

Elazığ'da sabah saatlerinde başlayan ve kent genelinde halen etkisini sürdüren kar yağışı, bazı mahalle sakinleri tarafından sevinçle karşılandı.

Merkeze bağlı Beyyurdu Mahallesi'nde yaşayan İlhami Çelik, kar sevincini gösterirken üstsüz şekilde sokağa çıkarak vücudunun bazı kısımlarını yağan karla ıslattı.

Çelik, yaşadığı o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı.

İLHAMİ ÇELİK, SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN BAŞLAYAN VE KENT GENELİNDE HALEN ETKİSİNİ SÜRDÜREN KAR...

İLHAMİ ÇELİK, SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN BAŞLAYAN VE KENT GENELİNDE HALEN ETKİSİNİ SÜRDÜREN KAR YAĞIŞINI ÜSTSÜZ SOKAĞA ÇIKARAK KUTLADI.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şahinbey Belediyesi 2025'te de Türkiye Nikah Rekorunu Korudu
2
Pozantı'da Kar Etkili: Akçatekir ve Bürücek Yaylaları Beyazlandı
3
Şanlıurfa'da Ağır Vasıta Yasağı: Şanlıurfa–Diyarbakır ve Şanlıurfa–Mardin Yolları Kapandı
4
Karapınar'da Yılın Son Günü Kar Yağışı İlçeyi Beyaza Bürüdü
5
Toroslar Belediyesi Çağdaşkent'te Zeytin Ağaçlarını Kesince Mahalle Ayağa Kalktı
6
ES-UDER: Eskişehir'de 55 Ülkeden Öğrenciler Kahvaltıda Buluştu
7
Mehmet Tahmazoğlu'ndan 2026 Yeni Yıl Mesajı: Sevgi ve Dayanışma Vurgusu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları