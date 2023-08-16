Elektrik faturalarını ateş pahası yapan neden sonunda bulundu! Onu kapatınca fatura şıp diye düşüyor

Elektrik faturalarını çok yüksek bulan vatandaşlar artık bu yöntemler sayesinde tasarruf edebiliyor. Tasarruf sonucunda faturalar neredeyse yarı yarıya azalacak.





Son günlerde faturalarının çok pahalı hale geldiğini gören vatandaşlar neyin yanlış olduğunu araştırmaya başladı. Yeni bir uyarı ile bu yolların evlerinizde büyük tasarruf sağlayabileceği bildirildi.

Artan enerji maliyetleri ile mücadele eden ve çevresel etkiyi göz önünde bulundurarak tasarruf etmek isteyen konut sakinleri için çamaşır ve bulaşık makinelerini doğru zamanda kullanmak çok önemli. İşte enerji tasarrufu için bazı ipuçları:

Çoğu çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi, çalışma süresini programlama seçeneğine sahiptir. Elektrik tüketimine makul ölçüde etki eden bu seçeneği kullanarak düşük elektrik tarifesi boyunca çalışabilirsiniz.

Enerji şirketlerinin geceleri daha düşük fiyatlar sunduğunu unutmayın. Çamaşır makinesini ve bulaşık makinesini gece kullanarak elektrik faturasından tasarruf edersiniz. Çamaşır ve bulaşık makinelerinde yüksek ve düşük ısı seçenekleri bulunmaktadır. Çamaşırlar az kirliyse düşük sıcaklıkta kullanarak enerji tüketimini azaltabilirsiniz.

Tam güç kullanın: Enerji ve su tasarrufu için çamaşır makinelerini veya bulaşık makinelerini tam güçte kullanmak önemlidir. Boş bir motor yerine dolu bir motorla sürmek daha verimlidir. Kurutma ihtiyacını azaltın: çamaşırları doğal olarak kurutmak, enerji tüketimini azaltmanın harika bir yoludur. Bulaşık makinesinin kurutma işlevi yerine bulaşıkları elde kurutmak enerji tasarrufu sağlayabilir.

Enerji verimliliği etiketi: Çamaşır makinesi veya bulaşık makinesi alırken enerji verimliliği etiketlerine dikkat etmeniz önemlidir. A gibi yüksek enerji verimliliğine sahip makineler, uzun vadede maliyet ve çevre dostu bir seçimdir.

Küçük adımlarla başlayıp bu ipuçlarını takip ederek hem enerji tüketimini azaltabilir hem de aile bütçesine katkıda bulunabilirsiniz. Daha iyi ve daha sürdürülebilir bir hayat yaşamak için her birimizin yapabileceği küçük değişiklikler büyük bir fark yaratabilir. Bu uygulamalar yıllık olarak gözden geçirilirse önemli tasarruflar sağlayabilir.