Elektrik faturasını bu basit yöntemlerle az ödeme mümkün! Yarı yarıya kesiyor

ELEKTRİK FATURASI BU FORMÜLLE YARIYA DÜŞÜYOR!

Bir çok kişi artan elektrik faturası yüzünden isyan ederken öyle bir formül paylaşıldı ki resmen faturalar yarıya iniyor. Elektrik tasarrufunu arttıracak ve faturaları azaltacak o formül yazımızda….





Elektrik tasarrufunun en çok yapıldığı yerlerden birisi çamaşır makinası. Çamaşırlarını daha yüksek ve uzun programda yıkarayarak daha temiz olduğuna inanan bir çok kişi var. Ancak bu doğru değil. Önemli olan doğru program ve kaliteli bir deterjan. Makinanızda yapacağınız küçük değişikliklerle büyük tasarruf sağlamak mümkün….

Çamaşır yıkarken uygulanacak bazı detaylar faturaların hafiflemesini sağlayabilir. Bütçenizi rahatlatacak bu formülle hem makinanızın performansı yükseltebilir hem de faturalarınızı düşürebilirsiniz.





KARBONATIN GÜCÜ

Çamaşır makinesinde çamaşır yıkanırken makinanın içine bir çay kaşığı karbonat ekleyerek daha düşük sıcaklıkta daha iyi performans almanızı sağlar…Örneğin normalde 60 derece de yıkanan çamaşırlar karbonat sayesinde daha düşük sıcaklıkta da aynı performansı sağlayabilir. Ayrıca çamaşırlarda karbonat kullanmanın çamaşırlara da faydası var. karbonat hem çamaşırların daha temiz olmasını sağlar. Karbonat aynı zamanda çamaşırların daha yumuşak olmasını da sağlar. Performansı yüksek suda iyi çözünen deterjanlar kullanmak da oldukça önemlidir.

Son olarak makinada çamaşırlar için uygun program seçmek de oldukça önemledir.Elektrik Tüketimini azaltmak için aynı zamanda Aydınlatmada enerji tasarruflu LED ampuller kullanmak, Standby modunda olan elektronik cihazları tamamen kapatmak, Klimayı uygun sıcaklıkta kullanmak, Gereksiz yere su ısıtıcısını açık bırakmamak önemli.