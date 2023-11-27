Elektriklenmiş saç görüntüsüne son! Bu tekniği öğrendikten sonra saçlarınız asla kabarmayacak

Saç kabarma sorunu yaşayanlara özel yeni durumlar geliştirildi. Özellikle özel davetlerde kadınların korkulu rüyası haline gelen bu sorun bakımsız görünmesine yol açıyor. İşte kabarık saçları önlemek için yapılması gerekenler...

Elektriklenmiş saç görüntüsüne son! Bu tekniği öğrendikten sonra saçlarınız asla kabarmayacak
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Saç kabarması ve saçın kuru olması mat görüntüyü beraberinde getirirken bakımsız ve kötü durduğu dikkatleri çekiyor. Ne yaparsa yapsın bu sorunla baş edemeyenlere ise doğal yöntemler geldi. Sağlıklı ve bakımlı saçlar için ilk olarak yapılması gereken uygulama dengeli ve düzenli beslenmektir.Bununla beraber A,E,C vitaminlerinin tüketilmesiyle beraber meyve yemeyi ihmal etmemek gerekir.

Vücut içerisinde alınan vitaminlerin yararları saymakla bitmezken en çok ise saça yararları vardır. Saçlarınızda kabarma problemi olanlar saçlarının nemine doymasıyla kaybettiği nemi kazanmak için araştırmalarda bulunuyor.

kabaran saçlar

KABARAN SAÇLARA ÖZEL MASKE

Her hafta düzenli olarak uygulandığında kesin sonuç veren bu maske kurtarıcınız olacak. Zeytinyağını saçınıza sürerek 2-3 saat bekletmeye alınız. Kısa süre içerisinde saçlarınızın toplandığına şahitlik edeceksiniz. Saçınıza zeytinyağını sürüp bekledikten sonra ılık su ile durulayarak saçınızı yıkayın.

Saçın daha sağlıklı olmasına yardımcı olacak bu yöntem derinlemesine bakım yapar. Kasenin içerisine zeytinyağına ilave olarak badem yağı, jojoba yağı alınıp karıştırılır. Yağlar derinlemesine karıştırıldıktan sonra saça sürülerek beklenir. Devamında ise yıkayarak güzel bir görünüme sahip olabilirsiniz. 

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