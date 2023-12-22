Elif Bozkurter: Sağlık, finans ve deprem: Ay Boğa ve Güneş Oğlak zamanlarında hayatınızı nasıl kolaylaştırabilirsiniz?

Ay Boğa Burcunda

22 Aralık Cuma günü saat 05:50’de Ay Boğa burcuna girdi. Bu zamanlar konforun, huzurun, rahatlığın, bedensel zevklerin ve hedefe yönelik çalışmanın zamanlarıdır. Ay Boğa zamanlarında para ve finans konularına odaklanmak, menkul kıymetler hakkında bilgi edinmek uygundur. Bu zamanlarda huzura çok ihtiyaç duyulur. Aileniz ve sevdiklerinizle huzurlu anlar yaşayabilir, ihtiyacı olanlara el uzatabilirsiniz.

22 Aralık Cuma günü saat 06:27’de Güneş Oğlak burcuna geçiş yaptı. Ciddi, sorumluluk sahibi, planlı, sabırlı, güvenilir zamanlar başladı. Güneş Oğlak zamanlarında baba, patron, müdür, başkan gibi otorite kişileri gündemde önemli bir yer tutabilir. Oğlak ne olursa olsun hedefine, amacına, baskıya, zorlamaya rağmen emin adımlarla ilerler. Bu zamanlar yoğun çalışma gerektiren zamanlardır.

Ay & Jüpiter Kavuşumu

22 Aralık Cuma günü Ay & Jüpiter kavuşum gerçekleştirecek. Bu zaman diliminde manevi duygular öne çıkar, iyilik ve güzellik için harekete geçme, sevme-sevilme duyguları artar. Bu zamanlarda her türlü aşırılıktan kaçınmak gerekir.

Ay & Uranüs Kavuşumu

23 Aralık Cumartesi günü Ay & Uranüs kavuşum yapacak. Bu zamanlarda ani duygu değişimleri, sürpriz olaylar, yaratıcı fikirler ve davranışlarda beklenmediklikler olabilir. Heyecan, duygusal özgürlük ve yeni şeyler keşfetme isteği bu zamanların özelliği olurken, dengesiz, doyumsuz, bazen ateşli bazen çekingen ve gizli işler yapma eğilimi de ortaya çıkabilir. Uranüs’ün Venüs ile zor açısı finansal konularda, para piyasalarında ani dalgalanmalara neden olurken, hava durumunda da ani değişiklikler görülebilir. Şu anda yaşanan orta şiddetli depremler bir süre daha devam edebilir. Sağlık açısından boyun, boyun omurları, ense, boğaz, alt çene, gırtlak, yutak, bademcikler, tiroid bezi, dişler bu zamanlarda hassaslaşabilir. Ay Boğa zamanlarında iştah çok açık olduğundan şeker hastalığı ve insülin sorunları ortaya çıkabilir, dikkatli olun. Herkesin ve bütünün hayrına olsun.