Elinizdeki sigara aslında sahte olabilir! Hemen bu ibareleri kontrol edin: Sahte sigara böyle anlaşılıyor

Sahte sigara içiyor olabilirsiniz! Hemen kontrol edin! Tüm detaylar haberimizde.

Elinizdeki sigara aslında sahte olabilir! Hemen bu ibareleri kontrol edin: Sahte sigara böyle anlaşılıyor
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Sigara fiyatlarının artmasıyla sahte sigaralar da çoğalmaya başladı. Sahte olup olmadığını hemen anlayabilirsiniz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SİGARANIZ SAHTE OLABİLİR

Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş sahte sigaralarla ilgili önemli uyarılar yaptı. Eğer sigaranızın sahte olup olmadığını anlamak istiyorsanız çok basit adımları uygulayabilirsiniz. Sigara paketlerinin üstünde olan hologramlar orijinal sigarada daha belirgin ve parlak oluyor. 

orijinal ve sahte sigara arasındaki farklar

Sahte sigaraların üstündeki baskılar orijinal sigaralardaki kadar kaliteli basılmıyor. Sahte sigara üstündeki bandrol sağlam ve dayanıklı olmuyor. Sahte sigaraların ambalajları orijinal sigaralarınki gibi sağlam ve kaliteli olmuyor. Orijinal sigara filtresi daha düzgün ve kaliteli oluyor. Aynı zamanda sahte sigaraların tatları ve kokuları daha farklı oluyor. Aynı zamanda konuyla ilgili sosyal medya hesabında bir bilgilendirme videosu paylaşan Aybaş sigara paketi kenarında kırmızı bandrol olduğunu ve rakamların silik olduğunu da söyledi. 

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