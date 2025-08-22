Elmacı Dede İzmir'de Mehmetçiğe Üzüm Getirdi

Denizli'den Ege Ordusu Komutanlığı'na ikram

Denizli'de yaşayan 75 yaşındaki Muhammet Yılmaz, Ege Ordusu Komutanlığı'nda görev yapan askerlere dağıtılmak üzere bağından topladığı üzümleri İzmir'e getirdi.

Yurt içi ve yurt dışında operasyonlara katılan askerlere elma götürmesi nedeniyle 'Elmacı Dede' olarak tanınan Muhammet Yılmaz, Türk bayrağıyla süslediği minibüsüyle Ege Ordusu Komutanlığı Tuğgeneral Hüdaverdi Ersoy Kışlası önüne geldi.

AA muhabirine konuşan Yılmaz, Denizli'de ikamet ettiğini ve yıllardır askeri birlikleri ziyaret ederek yetiştirdiği elma ve üzümleri ikram ettiğini söyledi. Bu iş için yüzbinlerce kilometre yol katettiğini belirtti.

"Amacım nerede askerimiz varsa onlara manevi bir destek vermek. Elma hasadına 1,5 ay kaldığı için üzüm hasat edip Ege Ordusu Komutanlığı'na getirdim. Bizim askerimizin üzüme de elmaya da ihtiyacı yok ve en güzelini en iyisini yiyorlar. Benim tek gayem 75 yaşındaki 'Elmacı Dede'nin onları sevip saydığını, onların her koşulda yanlarında olduğunu göstermek ve gönüllerine girmek."

Yılmaz, askeri birlikleri ziyaret ve ikramlarına Fırat Kalkanı Harekatı ile başladığını, daha sonra Suriye'ye ve ardından Gazze'ye gitme planı yaptığını da kaydetti.

Konuşmasının ardından Yılmaz, kışlaya girerek minibüsüyle getirdiği üzümleri askerlere teslim etti.