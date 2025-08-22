DOLAR
41,01 -0,17%
EURO
47,59 0,25%
ALTIN
4.386,75 0,1%
BITCOIN
4.643.006,76 -0,39%

Elmacı Dede İzmir'de Mehmetçiğe Üzüm Getirdi

Denizlili 75 yaşındaki Muhammet Yılmaz, 'Elmacı Dede' olarak bağından topladığı üzümleri Ege Ordusu Komutanlığı'ndaki askerlere İzmir'e götürdü.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 11:26
Elmacı Dede İzmir'de Mehmetçiğe Üzüm Getirdi

Elmacı Dede İzmir'de Mehmetçiğe Üzüm Getirdi

Denizli'den Ege Ordusu Komutanlığı'na ikram

Denizli'de yaşayan 75 yaşındaki Muhammet Yılmaz, Ege Ordusu Komutanlığı'nda görev yapan askerlere dağıtılmak üzere bağından topladığı üzümleri İzmir'e getirdi.

Yurt içi ve yurt dışında operasyonlara katılan askerlere elma götürmesi nedeniyle 'Elmacı Dede' olarak tanınan Muhammet Yılmaz, Türk bayrağıyla süslediği minibüsüyle Ege Ordusu Komutanlığı Tuğgeneral Hüdaverdi Ersoy Kışlası önüne geldi.

AA muhabirine konuşan Yılmaz, Denizli'de ikamet ettiğini ve yıllardır askeri birlikleri ziyaret ederek yetiştirdiği elma ve üzümleri ikram ettiğini söyledi. Bu iş için yüzbinlerce kilometre yol katettiğini belirtti.

"Amacım nerede askerimiz varsa onlara manevi bir destek vermek. Elma hasadına 1,5 ay kaldığı için üzüm hasat edip Ege Ordusu Komutanlığı'na getirdim. Bizim askerimizin üzüme de elmaya da ihtiyacı yok ve en güzelini en iyisini yiyorlar. Benim tek gayem 75 yaşındaki 'Elmacı Dede'nin onları sevip saydığını, onların her koşulda yanlarında olduğunu göstermek ve gönüllerine girmek."

Yılmaz, askeri birlikleri ziyaret ve ikramlarına Fırat Kalkanı Harekatı ile başladığını, daha sonra Suriye'ye ve ardından Gazze'ye gitme planı yaptığını da kaydetti.

Konuşmasının ardından Yılmaz, kışlaya girerek minibüsüyle getirdiği üzümleri askerlere teslim etti.

İLGİLİ HABERLER

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı
2
Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali 'Kalbimiz Gazze' Temasıyla Başladı
3
Urla Liman Tepe'de 7 Bin Yıllık Liman: Su Altında 5.300 Yıllık Kalıntılar
4
Elmacı Dede İzmir'de Mehmetçiğe Üzüm Getirdi
5
Hatay'da depremzede çift TOKİ'den yeni evine taşındı: 4 çocuğuyla mutluluk
6
Bodrum Bale Festivali'nde Kanlı Düğün: Tutku ve İntikam Sahnede
7
Edirne'de Tarihi Doku Yenileniyor: 333 Yapı Restorasyon Aşamasında

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım