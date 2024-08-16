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Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

Merkez Bankası’nın enflasyon tahmini, emeklilerin maaşlarına yansıyacak zam oranını ortaya koyuyor. İşte Ocak ayı zammıyla ilgili tüm detaylar…

Yayın Tarihi: 16.08.2024 17:27
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 18:01
Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, her yıl olduğu gibi 2025 yılı Ocak ayında da maaşlarına yansıyacak zammı merakla bekliyor. Bu yıl kök aylıklarına Ocak ayında %49,25, Temmuz ayında ise %24,73 oranında zam yapılan emekliler, Ocak 2025 artışını dört gözle bekliyor. Ayrıca taban aylık ödemeleri önce 10 bin TL, ardından 12 bin 500 TL’ye çıkarılan emekliler için gelecek zam oranları oldukça önemli. Merkez Bankası’nın Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yer alan enflasyon tahminleri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı için bazı ipuçları sunuyor.

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

MERKEZ BANKASI’NDAN ENFLASYON TAHMİNİ

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına 2025 yılının başında, 2024 yılının ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Temmuz ayı enflasyonu %3,23 olarak gerçekleşti. Bu rakam, 2025 Ocak ayında yapılacak zammın belirlenmesinde önemli bir veri olmasına rağmen, henüz geriye 5 aylık enflasyon verisi daha bulunuyor.

Ancak Merkez Bankası’nın Ağustos ayında açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde 2024 yılı enflasyon beklentisi %43,31 olarak tahmin edildi. Bu tahmine göre, 2024 yılının ikinci yarısında enflasyon %14,89 olarak gerçekleşecek. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayında alacakları zam oranı olarak öne çıkıyor.

OCAK ZAMMI İÇİN SENARYOLAR

Merkez Bankası’nın enflasyon tahmini, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı için farklı senaryoları gündeme getiriyor. Bankanın 2024 yılı sonu için yaptığı enflasyon tahmininin orta noktası %38 olarak belirlendi. Eğer 2024 yılı enflasyonu %38 seviyesinde gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı %10,64 olacak.

Diğer bir senaryo ise Merkez Bankası’nın tahmin aralığının üst bandı olan %42 seviyesinde bir enflasyon gerçekleşmesi durumunu içeriyor. Eğer enflasyon bu seviyede gerçekleşirse, emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranı %13,84’e çıkacak.

Bu tahminler, emeklilerin maaşlarına yapılacak artışın ne seviyede olacağına dair ipuçları sunarken, kesin rakamlar için 2024 yılının ikinci yarısındaki tüm enflasyon verilerinin açıklanması gerekecek.

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

EMEKLİLERİN GÖZÜ OCAK AYINDA

Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranı, TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verileri ile kesinleşecek. Emekliler, Ocak ayının başında zam oranlarını öğrenebilecek. Aynı zamanda, Ocak ayında yapılacak olan bu zam kök aylıklara yansıtılacak.

Bu süreçte, hükümetin ek bir iyileştirme yapıp yapmayacağı da masaya yatırılacak ve karar verilecek. Son yıllarda özellikle düşük maaş alan emekliler için taban aylık iyileştirmeleri yapılmıştı. Bu nedenle Ocak ayında yapılacak zam ile birlikte benzer bir iyileştirme olup olmayacağı da emekliler tarafından yakından takip ediliyor.

EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası’nın tahmin ettiği %14,89 oranındaki zam ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayında alacakları maaşlar şu şekilde olabilir:

Mevcut maaş: 12.500 TL → %14,89 zamlı: 14.361,25 TL

Mevcut maaş: 13.000 TL → %14,89 zamlı: 14.935,70 TL

Mevcut maaş: 14.000 TL → %14,89 zamlı: 16.084,60 TL

Mevcut maaş: 15.000 TL → %14,89 zamlı: 17.233,50 TL

Mevcut maaş: 20.000 TL → %14,89 zamlı: 22.978,00 TL

Mevcut maaş: 25.000 TL → %14,89 zamlı: 28.722,50 TL

Bu tahminler, Temmuz ayı enflasyon verisi ve Merkez Bankası’nın enflasyon tahmini baz alınarak hesaplanmıştır. Ancak, önümüzdeki aylarda açıklanacak enflasyon verileri, bu rakamların değişmesine neden olabilir.

ZAM ORANINDA BELİRLEYİCİ FAKTÖR: ENFLASYON

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yapılacak zam oranı, tamamen enflasyon verilerine bağlı olarak şekilleniyor. 2024 yılının ikinci yarısındaki enflasyon verileri, bu zam oranının netleşmesinde belirleyici olacak. Enflasyonun yüksek gerçekleşmesi durumunda zam oranı da artacak, düşük kalması durumunda ise zam oranı beklenenden düşük olabilir.

Bu nedenle, emeklilerin Ocak ayında alacakları zam oranı için TÜİK tarafından açıklanacak olan Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verileri büyük önem taşıyor.

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