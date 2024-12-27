Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Emekli Maaşlarında %25 Düşüş Tehlikesi

Maaş artışları beklenirken, HAK-İŞ Konfederasyonu kritik bir uyarıda bulundu. Emekli maaşını taban ve tavandan alabilmek için belirli koşullara uymayan emeklilerin maaşları %25'e kadar düşecek! Uzun süredir çalışanların hayali olan emeklilik, belirli gün ve prim sayısını doldurmaya bağlıdır. Bu koşullara dikkat edilmesi, emeklilik hayallerinin kabusa dönüşmesini engelleyecektir.

2024 Yılı Sonrası Emeklilik

HAK-İŞ'in yaptığı açıklamalara göre, emeklilik dilekçesini 2024 yılı sonrasına erteleyenler, emekli maaşında %25 ila %35 arasında ciddi bir azalma ile karşı karşıya kalabilir. Hesaplamalar, 2024 yılı bitmeden emekli olmanın daha fazla avantaj sağladığını gösteriyor. Emekli maaşlarına uygulanan zam oranlarındaki farklılık, yeni emeklilerin gelirini olumsuz etkileyecek.

Son 18 Gün Uyarısı

Konfederasyon, mağduriyet yaşanmaması adına yasal düzenleme çağrısında bulunsa da, henüz bir değişiklik gündemde değil. Bu nedenle, 2024 yılında emekli olmayı planlayanların hızlı hareket etmesi gerekiyor. Aksi takdirde, büyük bir maaş kaybı yaşanabilir.

Kamu Kurumları ve Kamu Şirketlerinde Çalışanlar: Ücret bordroları 15 Aralık 2024 ile 14 Ocak 2025 arasında olanlar, emeklilik dilekçelerini 14 Ocak 2025 tarihine kadar vermelidir.

Ücret bordroları arasında olanlar, emeklilik dilekçelerini tarihine kadar vermelidir. Özel Sektör ve Diğer Kamu Çalışanları: Ücret bordroları 1 Aralık ile 31 Aralık 2024 arasında olan işçiler, emeklilik dilekçelerini 31 Aralık 2024 tarihine kadar sunmalıdır.

Emeklilik kaygısı yaşamamak için bu süreler içinde gerekli adımları atmak, gelecekteki mali güvenliğiniz için oldukça önemlidir.