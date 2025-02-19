Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

Emeklilerin umutla beklediği promosyon artışı, SGK'nın yeni protokol imzalamayacağı haberiyle belirsizlik içinde kalıyor.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 11:49
Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

Emeklilerin Promosyon Umutları Sarsıldı

Emekli vatandaşlarımız, Mart ayında açıklanması beklenen emekli promosyonu güncellemesine odaklanmışken, ortaya çıkan yeni gelişmeler hayal kırıklığına neden oldu. Türkiye'nin zor ekonomik şartlarında, özellikle enflasyonun artışı ve emekli maaş zammının yetersizliği, promosyon ödemelerini adeta bir can simidi haline getirmişti. Ancak mart ayındaki bekleyiş, zam fiyaskosu ile sonuçlanabilir.

Milyonlarca Emekli için Kötü Haber

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında Mart ayında imzalanması beklenen yeni promosyon protokolü için umutlar yükselmişken, SGK'dan gelen son dakika haberleri bu umutları yerle bir etti. Edinilen bilgilere göre, merakla beklenen yeni protokol anlaşması şu an için rafa kalkmış durumda.

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

SGK'dan Resmi Açıklama Bekleniyor

Gazeteci Olcay Aydilek'in güvenilir kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre, SGK, emekli promosyonları için bir standart ve taban fiyat belirleme niyetinde değil. Aydilek, "Bu yıl SGK ile bankalar arasında promosyona ilişkin bir protokol imzalanmayacak. Bu, kesin görünüyor," dedi. Bu durum emekli promosyonlarındaki belirsizliği artırdı ve emeklilerin beklentilerini olumsuz etkiledi.

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

Kamu Bankalarından Promosyon Artışı Beklenmiyor

Özellikle kamu bankaları (Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank) ile SGK arasında yeni bir anlaşma olmadığı sürece, promosyon tutarlarının kayda değer bir artış göstermesi beklenmiyor. Aydilek, "Görünen o ki promosyonlar yerinde sayabilir," değerlendirmesinde bulundu. Bu durum, emeklilerin geçtiğimiz yıl aldıkları promosyon tutarlarına razı olacağı anlamına geliyor. Gözler SGK'dan gelecek resmi açıklamaya çevrildi.

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