Emine Ün'ün annesi koronavirüse yenik düştü!

Eski manken ve oyuncu Emine Ün, 10 gün önce koronavirüse yakalandı. Aynı gün annesinin de test sonucu pozitif çıkan Emine Ün, hemen tedaviye başladı. Anne Ün'ün kronik hastalıkları bulunmasından dolayı durumu ağırlaştı ve tedavisi yoğun bakım servisinde devam etti.

Emine Ün, eski sağlığına tekrar geri kavuşurken anne Ün, koronavirüse yenik düştü ve hayatını kaybetti. Güzel manken Emine Ün, acı haberi sosyal medya hesabındaki sayfadan duyururken 'bugün kapkara bir gün ' notuyla annesinin arkasından duyduğu acıyı paylaştı.