En az lise mezunlarına Kızılay'ın kapıları açıldı! O meslek grubundan personel alımı yapılacak

Kızılay yeni personel alım duyurusunu başlattı! Başvuru şartları belli oldu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KIZILAY PERSONEL ALIMLARI

Kızılay tarafından 3 Ocak tarihinde paylaşılan duyuruya göre Kızılay bünyesine en az lise mezunu hemşire alımı yapılacak. Kızılay'a ait 4 tam donanımlı hastane ve 2 tıp merkezinde kaliteli ve güvenilir sağlık hizmeti vermek için personel alımları başladı. Hastane ve tıp merkezinde toplam 1500 personelle hizmetler devam ediyor. Başvuru yapacak adayların alanındaki yenilikleri öğrenmeye açık, ekip çalışmasına uyumlu, esnek çalışma saatlerine uygun, erkek adayların askerlikle ilişiği olmaması gibi şartları taşıması gerekiyor. Yenidoğan yoğun bakım hemşire kadrosuna başvuru yapacak adayların lise ya da üniversitelerin ilgili bölümlerden mezun olması, en az iki sene deneyimi olması, hasta bakım planlama ve uygulama becerileri olması,





hasta güvenliği odaklı çalışması, öğrenmeye açık, iletişim becerileri yüksek, kendini iyi ifade edebilmesi, organizasyon ve koordinasyon becerileri gelişmiş, eğitim ce gelişme açık, sorun çözme becerisi olan, İstanbul'da ikamet etmesi gibi şartları taşıması gerekiyor. Biyomedikal Uzmanı kadrosuna başvuru yapacak adayların Biyomedikal Mühendisliği ya da Biyomedikal Cihaz Teknolojisi bölümlerini tamamlaması, sağlık sektöründe en az 2 sene deneyimi olması, cihaz bakım durum raporlamasında deneyimli, organizasyon ve koordinasyon becerisi gelişmiş, kalibrasyon ve güvenlik denetimleri alanında deneyimli olması, biyomedikal cihazların kalibrasyon, bakım, onarım ve durum kontrolü konularında becerili, tıbbi cihaz bakım onarım garanti ve sigorta süreçlerini yönetebilmesi, tıbbi cihaz kalibrasyonu ve envanterlerin hazırlanma süreç kontrolünü yapabilmesi, tıbbi cihazlarla ilgili kalite ve dokümantasyon süreçlerini oluşturabilecek, MS Office programlarına hakim olması şartlarının taşınması gerekiyor. Başvurular online olarak ilan yayımlandıktan sonra başlayacak. En geç 25 Mart tarihinde başvuruların bitmesi bekleniyor.