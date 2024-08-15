En az lise mezunlarına KPSS 55 puana memur olma şansı yarın son buluyor

Çukurova Üniversitesi, geçtiğimiz günlerde önemli bir personel alım ilanı yayımlamıştı. Yayımlanan ilanda çok sayıda en az lise mezunu personel alımı yapılacağı belirtilmişti. Çukurova Üniversitesi'nin heyecanla beklediği personel alım ilanına başvuruların sona ermesine sayılı günler kaldı. Başvuruların 16 Ağustos 2024 mesai saati bitimi itibari ile sona ereceği açıklandı.





ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KADRO DAĞILIMI





Resmi GAzete’de yer alan ilanda sağlık sektöründen büro işlerine, güvenlikten teknik kadrolara kadar geniş kapsamlı alım yapılacağı belirtilmişti. Açıklanan kadrolar arasında hemşire, sağlık teknikeri, büro personeli, temizlik görevlisi, şoför, güvenlik görevlisi ve teknisyen gibi pozisyonlar yer alıyor.













ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI





Çukurova Üniversitesi'nde sağlanan istihdam fırsatından faydalanmak adına başvuru yapacak olan adaylarda bazı özel ve genel şartlar aranıyor. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, erkeklerde askerlikle ilişiği bulunmayan, daha önce kamu görevinden çıkarılmamış olan adaylar başvuru yapabilecek iken başvurulan pozisyona göre belirlenen özel şartları taşıma gerekliliği de mevcut. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik aylığı almayan nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmayan adaylar bavşrularını tamamlayabiliyor.

Alımlarda KPSS şartı da aranıyor. Üniversite tarafından yapılan açıklamada Lisans, ön lisans ve lise mezunları için belirlenen farklı KPSS puan türlerinden en az 55 puan alınmış olması şartı mevcut.

Üniversite, başvuruların zamanında yapılması konusunda adaylara önemli bir uyarıda bulunarak, geç başvuruların kabul edilmeyeceğini ve son başvuruların 16 Ağustos 2024 mesai bitimine kadar iletilmesi gerekliliğini açıklamış bulunuyor.