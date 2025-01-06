En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

Emekli Maaşları İçin Yeni Dönem Başlıyor

Milyonlarca emeklinin beklediği yeni düzenleme, Ocak ayının son haftasında Meclis’e sunulacak. Bu teklif, emekli maaşlarına yapılacak zam oranları ve en düşük emekli maaşının belirlenmesi gibi önemli detayları içerecek.

Asgari Ücret ve Emekli Maaşları Arasındaki Eşitlik

2024 yılı itibarıyla asgari ücretin 22.104 TL olarak belirlenmesinin ardından gözler emekli maaşlarına çevrildi. Ekonomistlerin tahminlerine göre, emeklilere yapılacak zammın da asgari ücretle aynı oranda olabileceği konuşuluyor. Son dört yıldır asgari ücret ile emekli maaşları arasındaki ilişki, bu yıl da devam ediyor.

Emekli Maaşlarında Beklentiler

Geçmiş verilere göre:

2023 Ocak: Asgari ücret 8.507 TL , en düşük emekli maaşı 5.500 TL (Asgari ücretin %65’i)

, en düşük emekli maaşı (Asgari ücretin %65’i) 2023 Temmuz: Asgari ücret 11.402 TL , en düşük emekli maaşı 7.500 TL (Asgari ücretin %66’sı)

, en düşük emekli maaşı (Asgari ücretin %66’sı) 2024: Asgari ücret 17.002 TL, en düşük emekli maaşı 12.500 TL (Asgari ücretin %73’ü)

Bu hesaplamalar ışığında, en düşük emekli maaşının 15.000 TL olarak açıklanması bekleniyor.

Yasal Düzenlemeler Ne Zaman Gerçekleşecek?

Ocak ayının son haftasında önerilmesi planlanan yeni düzenlemenin, emekli maaşlarının geleceğine ışık tutması bekleniyor. En düşük emekli maaşı başta olmak üzere, tüm maaşlarda yapılacak değişikliklerin detayları netleşecek.