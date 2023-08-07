En pasaklı burçlar belli oldu! Onların evi kafaları gibi darmadağın

Kişinin karakterini oluşturmak için çok fazla etkisi olan burçlar, olumlu ya da olumsuz olayların baş tacıdır. Gökyüzünde meydana gelmekte olan olaylar kişilerin hareketlerinde çeşitli değişimlere yol açmaktadır. İşte sizin için burçların en dağınık üçlüsünü ele aldık.

Bu Burçlar Çok Dağınık

Bazı burçlar diğer burçlara göre büyük farklılıklar göstermektedir. Bu özelliklerin bir tanesi de çok dağınık olmalıdır. Dağınık olan burçlar hayatlarının her alanında pespaye tavırlar göstermektedir. İşte o burçlar:





• Yengeç: 22 Haziran – 22 Temmuz arasında doğan herkesin burcu yengeçtir. Yengeç burçlarının en belirgin özelliği duygusal olmalarıdır. Bu özelliklerini çoğu zaman sinsilikleri için kullanmaktadırlar. Hayatlarının her alanında başarılı olmak için mücadele eden yengeç burçlara geçmişlerine dönük olaylara çok bağlıdırlar. Aynı zamanda düzen konularında da dağınık yaşamayı severler. Kuytu köşelere eşya biriktirmekten ve eşyaların etrafta dolanmasından da rahatsız olmazlar.

• Yay: 22 Kasım – 21 Aralık tarihleri arasında doğan herkesin burcu yaydır. Yay burçlarının en belirgin özelliği ise iletişim yeteneklerinin aşırı gelişmiş olmasıdır. Çevreleriyle kurdukları ilişkilerde başarılıdırlar ve enerjik tavırlar sergilemekten kaçınmazlar. Aynı anda pek çok yerde bulunabilme özelliklerinden dolayı da temizliğe önem vermezler.

• Balık: 20 Şubat – 20 Mart tarihleri arasında doğan her bireyin burcu balıktır. Balık burçları duygusal yönleri ile ön plandadırlar. Bu özelliklerinin yanında büyük bir hayalperestlerdir. Pratiklik konusu balık burçları için mümkün değilken yorulacaklarını bildikleri hiçbir işi yapmazlar. Bu yüzden de temizlik ve düzen işlerinden uzaklardır.