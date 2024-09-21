Engelli Çift Tekirdağ'da Evlendi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki özel bir bakımevinde tanışan bedensel engelli çift, dostluklarını nikah masasına taşıdı. Seher Uzbiçen (57) ile Ahmet Tatar (60) yaşamlarının bu yeni dönemine keyifle adım attılar.

Nikah Töreni ve Düğün

Bir yıl süren arkadaşlığın ardından evlenmeye karar veren Uzbiçen ve Tatar, Çerkezköy Kültür Merkezi'nde düzenlenen nikah töreniyle dünya evine girdi. Törenin ardından çift, kaldıkları bakımevinde yakınlarıyla birlikte güzel bir düğün kutlaması gerçekleştirdi.

Seher Uzbiçen'in Düğündeki Duygusal Konuşması

Düğünde bir konuşma yapan Seher Uzbiçen, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi: "Hayata ne kadar geç kaldığımı anladım ve güzel bir evlilik yaptım. Mutluyum, huzurluyum. Bu kadar mutlu olacağım aklıma gelmemişti. Yeniden bir hayat, yeniden bir sevgi, yeniden bir mutluluk yaşıyorum."

Yeni Bir Başlangıç

Çift, yeni yaşamlarına bakımevinde hazırlanan aile odasında devam edecekler.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde özel bir bakımevinde tanışan bedensel engelli çift, arkadaşlıklarını nikahla sonuçlandırdı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde özel bir bakımevinde tanışan bedensel engelli çift, arkadaşlıklarını nikahla sonuçlandırdı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde özel bir bakımevinde tanışan bedensel engelli çift, arkadaşlıklarını nikahla sonuçlandırdı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde özel bir bakımevinde tanışan bedensel engelli çift, arkadaşlıklarını nikahla sonuçlandırdı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde özel bir bakımevinde tanışan bedensel engelli çift, arkadaşlıklarını nikahla sonuçlandırdı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde özel bir bakımevinde tanışan bedensel engelli çift, arkadaşlıklarını nikahla sonuçlandırdı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde özel bir bakımevinde tanışan bedensel engelli çift, arkadaşlıklarını nikahla sonuçlandırdı.