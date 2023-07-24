Erciyes, Atletizm Alanında da Uluslararası Maratonlara Ev Sahipliği Yapıyor

Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu

Kış sporlarının yanı sıra farklı branşlardan sporcuların yüksek irtifa kamp merkezi olarak tercih ettiği Erciyes, atletizm alanında da dağ genelinde oluşturulan parkurlarla uluslararası maratonlara ev sahipliği yapıyor. Zorluk derecesi yüksek, doğal ve tarihi zenginliklerin arasında oluşturulan parkurlarda 7 yıldır düzenlenen Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu vasıtasıyla bugüne kadar dünyanın dört bir yanından yüzlerce sporcu yarışlara katılım sağladı.

ISF Temsilcisi İsviçreli Paulo Pire'nin Görüşleri

Erciyes'te 7-8 Temmuz'da düzenlenen Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu'nu gözlemci ve raportör olarak takip eden ISF temsilcisi İsviçreli Paulo Pire, Erciyes'in dağ maratonu için Türkiye'den davet aldığını ve federasyon temsilcisi olarak Kayseri'ye geldiğini belirtti. Erciyes'in dağ koşusu için iyi bir imkan sağladığını ve sporcuların da buradaki parkurlardan keyif alacağına inandığını ifade eden Pire, Erciyes'teki VK dediğimiz parkurun artık dünya serisi yarışları içerisinde yer aldığını söyledi.