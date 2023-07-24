  1. Anasayfa

  2. Yaşam

  3. Erciyes, Atletizm Alanında da Uluslararası Maratonlara Ev Sahipliği Yapıyor

Erciyes, Atletizm Alanında da Uluslararası Maratonlara Ev Sahipliği Yapıyor

Yayınlanma:
Erciyes, Atletizm Alanında da Uluslararası Maratonlara Ev Sahipliği Yapıyor
Erciyes, atletizm alanında da uluslararası maratonlara ev sahipliği yapıyor. 7 yıldır düzenlenen Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu ile dünyanın dört bir yanından yüzlerce sporcu yarışlara katılım sağladı. Erciyes'in dağ koşusu için iyi bir imkan sağladığını belirten ISF temsilcisi İsviçreli Paulo Pire, Erciyes'teki VK parkurunun artık dünya serisi yarışları içerisinde yer aldığını söyledi.

Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu

Kış sporlarının yanı sıra farklı branşlardan sporcuların yüksek irtifa kamp merkezi olarak tercih ettiği Erciyes, atletizm alanında da dağ genelinde oluşturulan parkurlarla uluslararası maratonlara ev sahipliği yapıyor. Zorluk derecesi yüksek, doğal ve tarihi zenginliklerin arasında oluşturulan parkurlarda 7 yıldır düzenlenen Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu vasıtasıyla bugüne kadar dünyanın dört bir yanından yüzlerce sporcu yarışlara katılım sağladı.

ISF Temsilcisi İsviçreli Paulo Pire'nin Görüşleri

Erciyes'te 7-8 Temmuz'da düzenlenen Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu'nu gözlemci ve raportör olarak takip eden ISF temsilcisi İsviçreli Paulo Pire, Erciyes'in dağ maratonu için Türkiye'den davet aldığını ve federasyon temsilcisi olarak Kayseri'ye geldiğini belirtti. Erciyes'in dağ koşusu için iyi bir imkan sağladığını ve sporcuların da buradaki parkurlardan keyif alacağına inandığını ifade eden Pire, Erciyes'teki VK dediğimiz parkurun artık dünya serisi yarışları içerisinde yer aldığını söyledi.

Yaşam
Altın Portakal Sinema Okulu 5. Kez Düzenlenecek
Altın Portakal Sinema Okulu 5. Kez Düzenlenecek
Rodos Adası'ndaki Yangınlar Nedeniyle Turistler Tahliye Ediliyor
Rodos Adası'ndaki Yangınlar Nedeniyle Turistler Tahliye Ediliyor
Bahçelievler'de Alkollü Şahıs Sokakta Ateş Açtı
Bahçelievler'de Alkollü Şahıs Sokakta Ateş Açtı
Kastamonu'nun Tosya İlçesinde Kaza: 2 Kişi Yaralandı
Kastamonu'nun Tosya İlçesinde Kaza: 2 Kişi Yaralandı
Isparta'nın Yalvaç İlçesinde Kayıp Yaşlı Adam Ölü Bulundu
Isparta'nın Yalvaç İlçesinde Kayıp Yaşlı Adam Ölü Bulundu
Uşak'ta Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Kişi Yaralandı
Uşak'ta Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Kişi Yaralandı
Marmaris'te Makilik ve Zeytinlik Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
Marmaris'te Makilik ve Zeytinlik Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı