DOLAR
34,68 0%
EURO
36,73 -0,01%
ALTIN
2.960,57 0%
BITCOIN
3.358.517,86 0,48%

Erciyes'te Erken Kar Sezonu Umutlandırdı

Erciyes Kayak Merkezi, erken yağan karla birlikte sezonu umutla karşılıyor. İşletmeciler kar kalınlığını ve doluluğu artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 30.11.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 11:06
Erciyes'te Erken Kar Sezonu Umutlandırdı

Erciyes'te Sezonun Erken Başlangıcı

Kış mevsiminin müjdesi olan kar, Erciyes Kayak Merkezi'nde yağmaya başladı ve işletmecileri umutlandırdı. Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden biri olan Erciyes, sezonuna erken giriyor; zira Kasım ayının son haftasında etkili olan kar yağışı, bu yıl sezonun bereketli geçeceğine dair umut veriyor.

Kar Kalınlığı ve Pistler

Geçtiğimiz yıllarda genellikle Aralık ayının ikinci yarısında kar yağıyorken, bu yıl kasım ayının sonuna gelmeden kayalık alanların beyaza bürünmesi, yukarı kesimlerde 50 santimetreye kadar ulaşan kar kalınlığı ile dikkat çekiyor. Yapay karlama sistemleri sayesinde bu pistlerde kar kalınlığı 20 santimetreye kadar çıkarıldı.

İşletmecilerin Beklentileri

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, bu kışın çok bereketli bir sezon olacağına inandığını ifade etti. Elcuman, "Erciyes’in beyaza bürünmesi bizleri mutlu ediyor. Bu yıl, haziran ayına kadar 112 kilometre pistin 60 kilometresini yapay karlama ile karlayabildik." dedi.

Ulusal ve Uluslararası Misafir Beklentisi

Bu sezon, geçen yıl 2,5 milyon misafir sayısının üzerine çıkmayı hedeflediklerini vurgulayan Elcuman, Polonya ve Çek Cumhuriyeti'nden gelen direkt uçuşların Aralık ayının ikinci yarısında başlayacağını duyurdu. Ek olarak Danimarka, Hollanda, Norveç ve Finlandiya gibi ülkelerden de misafirler bekleniyor.

İlk Misafirler Gelmeye Başladı

Pistlerin açılmasının ardından restoran ve kayak ekipmanları hizmeti veren Mustafa Çakıcı, bu yıl en erken karın yağdığını belirterek, "İşletme olarak ilk misafirlerimizi ağırlamaya başladık," dedi.

Otel Doluluk Oranları

Kayak merkezinde iki otel işleten Çiğdem Bahçe, her iki otelin de sezon boyunca %100 dolu olduğunu belirterek, "Erciyes bu yıl bize umut vadediyor. Hem yerli hem de yabancı misafirler otelimizi tercih ediyor," diye konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Milyonlara müjde! Yılbaşı ikramiyesi ödemesi kesinleşti: Tarih verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan vergi indirimi müjdesi! Özellikle MTV ödeyenler yaşayacak

Emeklilikte son şans açıklandı! Borçlanmalarda asgari ödeme dönemine girildi

Asgari ücrete yeşil ışık yandı! 24.000 TL’yi de geçecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dinçer Güner: Evlilik kararı vermek için Astrolojiye kulak verin: 2024’te uzak durmanız gereken tarihler
2
Dursun Akyüz, Kaktüs Yetiştiriciliğiyle Trabzon'a Yeni Bir Soluk Getirdi
3
Airfryer ile poğaça yapmak çok kolay! İşte 9 dakikalık pratik tarif
4
Vision Board (Hayal Panosu) Nedir? Neden önemlidir ? Nasıl Yapılır? Detaylar için yazımızı okuyun
5
Erzincanlı Girişimci Gizem Demirbüken'den Ata Buğdayı ile Eşsiz Proje
6
Erciyes'te Erken Kar Sezonu Umutlandırdı
7
Yaşayan İnsan Hazineleri Ödüllü Osman Nergiz, Mesleği İçin Son Nefesine Kadar Mücadele Edecek

Asgari ücrete yeşil ışık yandı! 24.000 TL’yi de geçecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan vergi indirimi müjdesi! Özellikle MTV ödeyenler yaşayacak

Son defa zamsız doğalgaz tarifesi devrede! 2025’e girmeden o açıklama geldi

Emeklilikte son şans açıklandı! Borçlanmalarda asgari ödeme dönemine girildi

2025’te evi olana kabusu yaşatacak gelişme! Ev alıp satmak bile hayal olacak

O bankadan kısa süreli taşıt kredisi teklifi! 30 ay için faizler düştü de düştü

4 gün içinde başvuranın 2 iş gününe hesabına 750 TL yatacak!

2025 Kışında 3600 TL Destek ile Isınma Sorununa Çözüm

Yeniyıla kadar bitecek olan destekten haber var! O Tarih uzatıldı

Devlet Milyonların Borcunu Silecek: Yeni Af Düzenlemesi Yolda!

Milyonlara müjde! Yılbaşı ikramiyesi ödemesi kesinleşti: Tarih verildi

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek