Erciyes'te Erken Kar Sezonu Umutlandırdı

Erciyes'te Sezonun Erken Başlangıcı

Kış mevsiminin müjdesi olan kar, Erciyes Kayak Merkezi'nde yağmaya başladı ve işletmecileri umutlandırdı. Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden biri olan Erciyes, sezonuna erken giriyor; zira Kasım ayının son haftasında etkili olan kar yağışı, bu yıl sezonun bereketli geçeceğine dair umut veriyor.

Kar Kalınlığı ve Pistler

Geçtiğimiz yıllarda genellikle Aralık ayının ikinci yarısında kar yağıyorken, bu yıl kasım ayının sonuna gelmeden kayalık alanların beyaza bürünmesi, yukarı kesimlerde 50 santimetreye kadar ulaşan kar kalınlığı ile dikkat çekiyor. Yapay karlama sistemleri sayesinde bu pistlerde kar kalınlığı 20 santimetreye kadar çıkarıldı.

İşletmecilerin Beklentileri

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, bu kışın çok bereketli bir sezon olacağına inandığını ifade etti. Elcuman, "Erciyes’in beyaza bürünmesi bizleri mutlu ediyor. Bu yıl, haziran ayına kadar 112 kilometre pistin 60 kilometresini yapay karlama ile karlayabildik." dedi.

Ulusal ve Uluslararası Misafir Beklentisi

Bu sezon, geçen yıl 2,5 milyon misafir sayısının üzerine çıkmayı hedeflediklerini vurgulayan Elcuman, Polonya ve Çek Cumhuriyeti'nden gelen direkt uçuşların Aralık ayının ikinci yarısında başlayacağını duyurdu. Ek olarak Danimarka, Hollanda, Norveç ve Finlandiya gibi ülkelerden de misafirler bekleniyor.

İlk Misafirler Gelmeye Başladı

Pistlerin açılmasının ardından restoran ve kayak ekipmanları hizmeti veren Mustafa Çakıcı, bu yıl en erken karın yağdığını belirterek, "İşletme olarak ilk misafirlerimizi ağırlamaya başladık," dedi.

Otel Doluluk Oranları

Kayak merkezinde iki otel işleten Çiğdem Bahçe, her iki otelin de sezon boyunca %100 dolu olduğunu belirterek, "Erciyes bu yıl bize umut vadediyor. Hem yerli hem de yabancı misafirler otelimizi tercih ediyor," diye konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.