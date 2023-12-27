Erkekler kadınlarda buna asla dayanamıyor! En sinirlisini bile kedi yavrusuna çevirecek taktik!

Kadınlar erkeklere oranla daha duygusaldır ve kolayca gözyaşı dökerler. Bu durum erkeklerde farklı bir şeye neden olur. Araştırmacılar insan gözyaşlarının gerçekte erkek saldırganlığını bastıran kimyasal sinyaller içerdiğini keşfettiler.

Yaygın olarak kullanıldığı değerlendirilen "timsah gözyaşları" tabiri her ne kadar yanlış bir duygu ifadesi anlamına gelse de aslında gözyaşı akıtan tek hayvan fare ve sıçanlardır. Üç yıl öncesinde kemirgen gözyaşlarının üstünde bir çalışma başlatan İtalyan araştırmacılar, erkek fare gözyaşlarının, dişi farelerdeki afrodizyak görevi gören, onları aktive eden ve cinsel açıdan daha alıcı hale getiren bir protein içerdiğini buldu.





"Kadınların gözyaşlarının kimyasal etkisi var"

Weizmann Bilim Enstitüsü ayrıca kadınların gözlerinden akan duygusal gözyaşlarının erkeklerin üzerinde kimyasal etki yaratma olasılığını da araştırdı. Sonuçta kadınların gözyaşlarının erkeklerin saldırganlığını bastıran bir madde içerdiğini gösteren bir çalışma yayınladılar. Bu çalışma, gözyaşlarını koklamanın saldırganlık ile ilişkili beyin aktivitesini azalttığını ve bunun da normalde saldırgan davranışları azalttığını gösterdi. Erkek kemirgenlerin dişilerin gözyaşlarını kokladıklarında saldırganlıklarının bastırıldığı tespit edildi.

Bu, hayvanlarda yaygın olarak bilinen ancak insanlarda yeterince anlaşılmayan süreç olan sosyal kimyasal sinyallemenin bir örneğidir.

Kadınların gözyaşlarının, koklandığında erkeğin testosteron düzeyini düşüren belirgin, kokusuz kimyasal sinyal içerdiği biliniyor. Ancak bu etkinin davranış üzerindeki önemi henüz tam olarak anlaşılamamıştır.





GÖZYAŞI ERKEKTE OLAN SALDIRGANLIĞI ALDIĞI GÖRÜLDÜ

Araştırmacılar, iki oyunculu bir oyun oynayan erkek gruplarını kadınların duygusal gözyaşlarına veya tuzlu suya maruz koydu. Yaşları 22 ile 25 arası değişen altı kadın gözyaşlarına boğuldu. Oyun, diğer oyunculara karşı saldırgan davranışları kışkırtmak ve erkekleri hile yaptıklarına inandırmak için tasarlanmıştır. Erkekler kokusuz gözyaşı ve tuzlu suyun kokusunu almak zorunda kaldılar. Maçlar sırasındaki intikamcı ve saldırgan davranışlar %40'tan fazla azaldı.

MRI tarayıcısında tekrarlandığı süreçte işlevsel görüntüleme saldırganlık ile ilişkili iki beyin bölgesini de ortaya çıkardı. Bu bölge ise, erkekler oyun sırasında kışkırtılma durumuna daha aktifti, fakat erkekler oyun sırasında gözyaşı kokusu aldığında aynı durum söz konusu değildi. Beyin aktivitesinde olan fark ne kadar büyük olursa, oyuncunun oyun sırasında misilleme yapma olasılığı da o kadar az olur.