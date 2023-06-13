Erken emekli olmak isteyenlere bir şans daha! 7 yıl hesaplaması hayal oluyor: SSK, Bağkurlular dikkat

İnsanlar emekli olmak için neredeyse bir ömür harcıyorlar. Birçok insan prim ödemesini düzenli şekilde yapıyor ve emekli oluyor, erken emekli olmak isteyenlerin yüzünü güldürecek haber geldi. Detaylar haberimizde…







ERKEN EMEKLİ OLMAK İSTEYENLER DİKKAT! SGK VE BAĞ-KUR İÇİN YENİ DÜZENLEME: SON 7 YIL HESAPLAMASI RAFA KALKIYOR

Bağ-Kur'lu küçük esnafın 9.000 prim günü var, bu da SGK'lıların 7.200 gününe denk geliyor. Ev hanımları ve anneler için erken emekliliğin önünü açacak. Emeklilik reformunun detayları açıklandı ve yakında meclis gündemine girecek. Bir milyondan fazla esnaf, SGK ile Bakr arasında prim tazmini yoluyla beş yıllık erken emeklilik planına hak kazandı. 2008 yılından önce sigortalı olanlar için son üç buçuk yıl hesaplanmaz. Detaylar burada...

Çalışma hayatındaki yeni uygulama kademeli olarak hayata geçirilirken, TBMM yeni dönemde özellikle emeklilik sistemine getirilecek düzenlemeleri görüşecek. Bunlar arasında anne ve ev hanımlarına erken emeklilik, BAĞ-KUR ve SGK primlerinin 7 bin 200 gün olarak düzenlenmesi yer alıyor.

BAĞ-KUR VE SGK PRİMLERİ EŞİTLENİYOR

BAĞ-KUR çerçevesindeki bir milyon esnafa erken emekliliğin kapısını açan anlaşma, daha küçük esnaflara 9 bin gün yerine 7 bin 200 gün sonra emekli olma fırsatı veriyor. Bu nedenle, küçük işletme sahipleri zaten beş yıl önceden emekli olma fırsatına sahip. Kapsam belirlenirken tacirin yanında çalışan sayısı, basitleştirilmiş vergilendirme, tacirin vergi muafiyeti gibi özellikler dikkate alınır. Ancak kapsamın tüm Bekir mensuplarını kapsayacak şekilde geniş tutulması da gündemde.

Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in 8 Eylül 1999'dan 30 Ocak 2008'e kadar köşe yazısında yer verdiği haberde, BAĞ-KUR üyelerinin 25 yıl yani kadın erkek 9 bin gün sigortalı olduğu belirlendi. Ancak yaş şartı kadınlar için 58, erkekler için 60 idi. Şartlı olarak uygulanır. Yeni düzenlemeler sonucunda hem erkekler hem de kadınlar için prim gün şartı 9.000'den 7.200'e düşürülecek. 7.200 günden fazla izin alanlar, sigorta başlangıç yaşına geldiklerinde emekli olabilirler. Ancak sigorta primi dolsa bile yaşlanana kadar beklemeniz gerekiyor. 1 Mayıs 2008 tarihinde veya sonrasında sigortalı olanlar, 9.000 gün şartını ve kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşında başlayıp kademeli olarak 65 yaşına kadar yükselen bir emeklilik yaşını karşılamalıdır.

1800 gün indirimi, o gün sigortalılığı başlayan BAĞ-KUR' luların 7200 günde emekli olmalarını sağlıyor. Elbette kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş şartı da sağlanmalıdır. EYT üyeleri arasında 9.000 güne ulaşmamış BAĞ-KUR üyeleri ise 7.200 günden sonra kanuni sınırlar dahilinde hemen emekli olabiliyor.

SON 7 YILA BAKILIYOR

Farklı kurumlarda çalışmış sigortalılar için halihazırda iki yöntem kullanılmaktadır. Son yedi yıldaki 1261 gün sigortalılık, 2008 yılı öncesinde sigortalı olanların hangi kurumlar tarafından emekli edileceğini belirlemektedir. Bu süre zarfında en az üç buçuk yıldır faaliyet gösteren kurumlar seçilir. 1 Ekim 2008 tarihinden sonra sigortalı olanlar daha yüksek prim ödeyen kurumlarda emekli olabilirler. Bu sigortalılar için 3,5 yıl söz konusu değildir. Ancak BAĞ-KUR ve SGK primleri bağdaştırılırken farklı kurumlarda çalışanlar için bu tür hesaplamalara gerek kalmayabilir.

KADINLARA YENİ SİSTEM

Ev hanımları ve anneler için de emeklilik reformları yapılacak. Aile koruma paketi kapsamında, ev hanımlarına sosyal güvencenin yanı sıra yıpratma hakkı başvurusunda bulunarak erken emekli olma imkânı da sağlanmaktadır. Öte yandan SGK ve BAĞ-KUR primlerinin ayarlanması da erken emeklilik imkânı yaratıyor. Aile Koruma Kalkanı paketinde öne çıkan bu sistem dört ayak üzerinde çalışmaktadır. Birinci bölümde, sigortasız veya işsiz ev kadınlarına sosyal güvenlik ve aylıklar sağlanmaktadır. İkinci aşamada ise anneler için sahip oldukları çocuk sayısına göre erken emeklilik seçenekleri sunulacak. Üçüncü adımda, çalışan anneler için emeklilik programları, yaş gereksinimleri ve ikramiye desteği ile erken emekliliği sağlayacaktır. Son adım, analık borcu ile ilgilidir. Sigortalılık başlamadan önce doğan çocuklara doğum yükümlülüğü getirilmekte ve prim tahsil edilmeye başlanılmaktadır.

PRİMLERİ DEVLET ÖDEYECEK

İlk adım olarak sosyal güvencesi olmayan ve sigorta primi ödemeyen ev kadınları için sigorta sistemi getirilsin. Anneler, gönüllü sigorta sistemi tarafından sosyal olarak korunmaktadır. Burada ödenen aylık sigorta primlerinin üçte birini devlet ödüyor. Ev hanımları daha düşük sigorta primleri ile erken emekli olabiliyor. Sadece emeklilikten değil, ücretsiz sağlık hizmetlerinden ve sosyal güvenlikten de yararlanabilirsiniz. Aynı zamanda BAĞ-KUR ve SGK Eşit Prim uygulamasına geçilirse, yarı emeklilik şartı 5.400 günden maksimum 4.500 güne çıkarılacaktır.

ÇOCUĞA GÖRE YAŞ ŞARTI

Ev kadınlarının sosyal güvenlik ve emeklilik hakları anneler için daha avantajlı hale gelmektedir. Çocuklu ev kadınları isteğe bağlı sigortaya katılırsa, sigorta primlerinin sübvansiyonuna ek olarak erken emeklilik de alabilirler. Fiili fayda artışına dayalı amortisman sistemi, sigorta prim yükünün ve yaş gerekliliklerinin çocuk sayısına göre esnek bir şekilde belirlenmesine olanak sağlamaktadır. Annenin sigorta primine her yıl sabit bir miktar eklenir. Buradaki kriter çocuk sayısı olacaktır.

YIPRANMA HAKKI GELECEK

Ev hanımları için geçerli olan amortisman çalışan anneler için de geçerlidir. Çalışan anneler için primler çocuk sayısına göre artmaktadır. Bu ek primler, daha az çalışıp daha çok kazanan anneler için yaş şartı aranmaz. Premium Destek, yılda 90 gün boyunca sunulur. Bu da 4 yıl çalışan bir annenin 5 yıl ikramiye alacağı anlamına geliyor. Annenin ikramiyesi ne kadar yüksekse, asgari yaş o kadar düşük olur. Örneğin, anneye iki yıl prim yatırılırsa, yaş şartı iki yıl azaltılır. Yine çocuk sayısı önemli bir kriterdir.