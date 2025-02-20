Erol Olçok Kültür Akşamları'nda Şiirler Yükseldi

Çorum'da düzenlenen Erol Olçok Kültür Akşamları'nda protokol üyeleri şiir okuyarak anma etkinliğine katıldı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 22:08
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 22:20
Erol Olçok Kültür Akşamları'nda Şiirler Yükseldi

Çorum'da Erol Olçok Anısına Etkinlik Düzenlendi

Hitit Üniversitesince organize edilen "Erol Olçok Kültür Akşamları" etkinliğinde, Çorum Valisi Ali Çalgan ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın şiir okuyarak anma programına katkıda bulundu.

Etkinlik, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan Erol Olçok'un adının yaşatıldığı Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirildi.

Hastanenin başhekimi Doç. Dr. Erdal Komut, etkinliğin açılışında katılımcılara hitap etti. Komut, hastane personeli olarak zorlu bir iş yaptıklarını ve sürekli sağlık hizmeti sunduklarını vurguladı. "Biz hastanemizin yüzünü biraz değiştirelim istedik. Arkadaşlarımızı en az bir kez olsun birbirimizi dinlemek, dinlenmek, muhabbet etmek ve sıcak ilişkiler geliştirmek adına bir araya getirdik," dedi.

Amatör ruhla sahneye çıktıklarını belirten Komut, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Etkinlikte ayrıca, Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Başhekim Doç. Dr. Erdal Komut, Sezai Karakoç'un "Köşe, Alınyazısı Saati ve Mona Roza" şiirlerini seslendirirken, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve Ahmet Sula, "Sen Benim Kim Olduğumu Biliyor Musun?" şiirini okudu.

Ayrıca, doktorlar ve öğretim üyelerinden oluşan bir koro, etkinlikte bir müzik dinletisi sundu.

Hitit Üniversitesince düzenlenen "Erol Olçok Kültür Akşamları" etkinliğinde protokol üyeleri şiir...

Hitit Üniversitesince düzenlenen "Erol Olçok Kültür Akşamları" etkinliğinde protokol üyeleri şiir okudu.

Hitit Üniversitesince düzenlenen "Erol Olçok Kültür Akşamları" etkinliğinde protokol üyeleri şiir...

Hitit Üniversitesince düzenlenen "Erol Olçok Kültür Akşamları" etkinliğinde protokol üyeleri şiir okudu.

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