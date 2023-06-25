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Ertoşi Aşireti Lideri Şeref Ertuş'un Düğünü Renkli Görüntülere Sahne Oldu

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Ertoşi Aşireti Lideri Şeref Ertuş'un Düğünü Renkli Görüntülere Sahne Oldu
Ertoşi aşiretinin lideri İskender Ertuş'un oğlu Şeref Ertuş'un düğünü, 6 milyon TL nakit para ve 4 kilo altın takılan, son yılların en fazla takı takılan düğünü oldu. Türkçe ve Kürtçe şarkıların eşliğinde halay çekilen düğünde, 100 küçükbaş hayvan kesildi ve yemek ikramının ardından takı töreni 5 saat sürdü.

Bölgenin en büyük aşiretlerinden biri olan Ertoşi aşiretinin lideri İskender Ertuş'un oğlu Şeref Ertuş, 6 milyon TL nakit para ve 4 kilo altın takılan düğünüyle son yılların en fazla takı takılan düğününe imza attı. Türkçe ve Kürtçe şarkıların eşliğinde halay çekilen düğünde, 100 küçükbaş hayvan kesildi ve yemek ikramının ardından takı töreni 5 saat sürdü. Düğüne İran, Irak, İsviçre, Hollanda, Almanya, Hakkari, Şırnak, Antalya ve Van'dan yaklaşık 5 bin davetli katıldı.

Damadın babası iş adamı Nevzat Durmaz, düğüne yurt içinden ve ülke dışından birçok misafirin katıldığını ifade ederek, düğünlerin birlik ve beraberlik için çok önem taşıdığını belirtti.

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