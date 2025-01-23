DOLAR
35,65 -0,01%
EURO
37,2 -0,17%
ALTIN
3.155,59 0,06%
BITCOIN
3.634.301,38 2,32%

Erzincan'da 12.000 TL'ye Uygun Fiyata Arazi Satışı!

Erzincan Otlukbeli'nde 12 bin TL'ye arazi satışı yapılacak. İhale tarihi 29 Ocak 2025! Kaçırmayın!

Yayın Tarihi: 23.01.2025 13:44
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 13:44
Erzincan'da 12.000 TL'ye Uygun Fiyata Arazi Satışı!

Erzincan'da 12.000 TL ile Arazi Sahibi Olma Fırsatı!

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Erzincan Otlukbeli'nde dikkat çeken bir arazi satışı duyurdu. 12.000 TL tahmini ihale bedeli ile 220,32 metrekarelik kamu arazisi, yatırımcıların ilgisini çekiyor. Kamu arazilerini kişiselleştirmek adına yapılan bu yeni fırsat, yatırım yapmak isteyenler için kaçırılmayacak bir teklif sunuyor.

İhale Bilgileri

Otlukbeli'nde bulunan ve 24060101157 numaralı taşınmazı kapsayan arsa, i43b03b4d pafta, 119 ada ve 6 parselde yer alıyor. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi gereği, açık teklif usulü ile gerçekleştirilecek ihale 29 Ocak 2025 tarihinde saat 10:30'da Otlukbeli'nde yapılacak.

Erzincan'da 12.000 TL'ye Uygun Fiyata Arazi Satışı!

İhale Detayları:

  • İhale Tarihi: 29 Ocak 2025
  • İhale Saati: 10:30
  • İhale Yeri: Erzincan / Otlukbeli
  • Tahmini İhale Bedeli: 12.000 TL
  • Teminat Bedeli: 2.400 TL
  • Taşınmaz Yüzölçümü: 220,32 m²
  • Taşınmaz No: 24060101157
  • Pafta/Ada/Parsel: i43b03b4d/119/6
  • Yasal Dayanak: 2886 / 45

Bu fiyata sahip olmak isteyen yatırımcıların acilen harekete geçmesi gerektiği vurgulanıyor. Hem ticari hem de kişisel amaçlarla yatırım yapmak isteyenlerin dikkatlerini üzerine çeken bu ihale için son tarih, 29 Ocak 2025 olarak belirlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı
2
Emeklilere TEB'den 21.000 TL'ye Varan Destek Paketi: 9.000 TL Fatura Desteği!
3
Şanlıurfa'da 'Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar' Sergisi Açıldı
4
Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek
5
Erzincan'da 12.000 TL'ye Uygun Fiyata Arazi Satışı!
6
Orduda 20. Çambaşı Kış Festivali Yangın Nedeniyle Ertelendi
7
İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları