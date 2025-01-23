Erzincan'da 12.000 TL'ye Uygun Fiyata Arazi Satışı!

Erzincan'da 12.000 TL ile Arazi Sahibi Olma Fırsatı!

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Erzincan Otlukbeli'nde dikkat çeken bir arazi satışı duyurdu. 12.000 TL tahmini ihale bedeli ile 220,32 metrekarelik kamu arazisi, yatırımcıların ilgisini çekiyor. Kamu arazilerini kişiselleştirmek adına yapılan bu yeni fırsat, yatırım yapmak isteyenler için kaçırılmayacak bir teklif sunuyor.

İhale Bilgileri

Otlukbeli'nde bulunan ve 24060101157 numaralı taşınmazı kapsayan arsa, i43b03b4d pafta, 119 ada ve 6 parselde yer alıyor. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi gereği, açık teklif usulü ile gerçekleştirilecek ihale 29 Ocak 2025 tarihinde saat 10:30'da Otlukbeli'nde yapılacak.

İhale Detayları:

İhale Tarihi: 29 Ocak 2025

29 Ocak 2025 İhale Saati: 10:30

10:30 İhale Yeri: Erzincan / Otlukbeli

Erzincan / Otlukbeli Tahmini İhale Bedeli: 12.000 TL

12.000 TL Teminat Bedeli: 2.400 TL

2.400 TL Taşınmaz Yüzölçümü: 220,32 m²

220,32 m² Taşınmaz No: 24060101157

24060101157 Pafta/Ada/Parsel: i43b03b4d/119/6

i43b03b4d/119/6 Yasal Dayanak: 2886 / 45

Bu fiyata sahip olmak isteyen yatırımcıların acilen harekete geçmesi gerektiği vurgulanıyor. Hem ticari hem de kişisel amaçlarla yatırım yapmak isteyenlerin dikkatlerini üzerine çeken bu ihale için son tarih, 29 Ocak 2025 olarak belirlenmiştir.