Erzincan'da Havalandırma Boşluğuna Düşen Kedi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Erzincan'da Kedinin Can Kurtarma Operasyonu

Erzincan'da, Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin eski diyaliz bölümünde meydana gelen olayda, havalandırma boşluğuna düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İhbar Üzerine Harekete Geçildi

Hastane çevresinden gelen ihbar üzerine, itfaiye ekipleri derhal bölgeye sevk edildi. Kedinin bulunduğu noktayı tespit eden ekipler, havalandırma boşluğunu kırarak kurtarma çalışmasına başladı.

Başarılı Kurtarma Çalışması

İtfaiye ekipleri, sarkıttıkları merdiven yardımıyla mahsur kalan kediyi güvenli bir şekilde kurtardı. Yapılan genel kontrollerin ardından kedinin sağlıklı olduğu anlaşıldı ve daha sonra doğal ortamına salındı.

Hayvanseverler ve hastane çalışanları, kurtarılan kedinin sağ salim geri dönmesinin sevincini yaşadı.

Erzincan'da hastanenin havalandırma boşluğuna düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kedinin bulunduğu yeri tespit eden itfaiye ekipleri, havalandırma boşluğunu kırarak sarkıttığı merdiven yardımıyla mahsur kalan hayvanı kurtardı.

Erzincan'da hastanenin havalandırma boşluğuna düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kedinin bulunduğu yeri tespit eden itfaiye ekipleri, havalandırma boşluğunu kırarak sarkıttığı merdiven yardımıyla mahsur kalan hayvanı kurtardı.