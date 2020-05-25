Erzincan'da kar fırtınası can aldı!

Erzincan'da yaylaya çıkarak koyunlarını otlatmak isteyen ve kar fırtınasına yakalanan Süleyman Akpolat'ın cansız bedeni bulundu. 70 yaşındaki çobanın donarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Erzincan'da kar fırtınası can aldı!
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Erzincan merkezde etkili olan kar yağışı can aldı. Merkeze bağlı Koçyatağı köyünde sabah saatlerinde koyun sürüsünü otlatmak için bin rakımlı yaylaya çıkan 70 yaşındaki Süleyman Akpolat bölgede etkili olan kar ve fırtına nedeniyle köye dönemedi.

Uzun süre köye dönmemesi üzerine Aklpolat'ın ailesi durumu hemen jandarmaya bildirdi. Bölgeye gelen jandarma ve AFAD ekipleri akşam saatlerine kadar süren arama çalılmaları sonrasında Süleyman Akpolat'ın cansız bedeniniyle karşılaştılar. Kar fırtınası sebeiyle donarak öldüğü belirlenen Akpoat'ın cansız bedeni AFAD ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu dağlık alandan indirildi ve otopsi yapılmak üzere devlet hastanesi morguna kaldırıldı.


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