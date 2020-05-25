Uzun süre köye dönmemesi üzerine Aklpolat'ın ailesi durumu hemen jandarmaya bildirdi. Bölgeye gelen jandarma ve AFAD ekipleri akşam saatlerine kadar süren arama çalılmaları sonrasında Süleyman Akpolat'ın cansız bedeniniyle karşılaştılar. Kar fırtınası sebeiyle donarak öldüğü belirlenen Akpoat'ın cansız bedeni AFAD ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu dağlık alandan indirildi ve otopsi yapılmak üzere devlet hastanesi morguna kaldırıldı.
Erzincan'da kar fırtınası can aldı!
Erzincan'da yaylaya çıkarak koyunlarını otlatmak isteyen ve kar fırtınasına yakalanan Süleyman Akpolat'ın cansız bedeni bulundu. 70 yaşındaki çobanın donarak hayatını kaybettiği belirlendi.
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