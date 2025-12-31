Erzincan’da Kar ve Tipi Etkili: 341 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Erzincan’da kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi

Erzincan’ın merkez ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi, kent genelinde ulaşımı aksattı. 341 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Ekiplerin çalışması bekleniyor

İl Özel İdaresi Köylere Hizmet Götürme Birliği ekiplerinin, tipinin etkisini yitirmesinin ardından kapalı yolları yeniden ulaşıma açmak üzere çalışmalara başlayacağı bildirildi.

Karayollarında önlem: Ağır tonajlı araçlara yasak

Erzincan-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane karayollarında yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle şehir çıkışlarında ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor. Bu önlem sonucu, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) kavşağında durdurulan tır ve kamyonlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Yetkililer, sürücüleri zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyardı ve kapanan köy yollarının açılması için çalışmaların yoğun şekilde sürdürüleceğini belirtti.

ERZİNCAN’DA KAR VE TİPİ NEDENİYLE 341 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI