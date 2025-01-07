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Erzincan'da Sürücülere Fermuar Sistemi Tatbikatı

Erzincan'da düzenlenen tatbikatla sürücülere ambulansa yol verme 'fermuar sistemi' uygulaması gösterildi.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 15:31
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 15:31
Erzincan'da Sürücülere Fermuar Sistemi Tatbikatı

Erzincan'da Sürücülere Fermuar Sistemi Tatbikatı

Erzincan’da, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen fermuar sistemi tatbikatı büyük ilgi gördü. Kentteki bazı sürücülerin katılımıyla düzenlenen bu önemli etkinlik, acil durumlarda müdahale sürelerini azaltmayı hedefliyor.

Tatbikat Detayları

Refahiye Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ve Fahrettin Uğur Devlet Hastanesi Acil Sağlık Hizmetleri ekiplerinin iş birliğiyle yapılan tatbikatta, senaryoya göre D-100 kara yolunda Sivas istikametinde ilerleyen bir ambulans, Hastane Kavşağı mevkisinde trafikte sıkışma yaşadı ve sirenlerini açtı.

Bu durum üzerine, diğer sürücüler fermuar sistemini uygulayarak ambulansa yol verdi. Uygulamalı gösterim sayesinde, sürücüler acil durumlarda nasıl hareket etmeleri gerektiğini öğrendi.

Tatbikatın dronla kaydedilmesi, anlık görüntülerin elde edilmesine de olanak tanıdı, böylece yapılan uygulamalar daha geniş bir kitleye ulaştırıldı.

Bu çalışmanın, özellikle yoğun trafiğin olduğu bölgelerde, acil yardım ekiplerinin hızlıca harekete geçebilmesi adına büyük önem taşıdığı ifade edildi.

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