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Erzincan'da Terzibaba Günü Coşkuyla Kutlandı

Erzincan'da ilk kez düzenlenen Terzibaba Günü, dualar ve etkinliklerle kutlandı.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 14:05
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 14:15
Erzincan'da Terzibaba Günü Coşkuyla Kutlandı

Erzincan'da Terzibaba Günü Coşkuyla Kutlandı

Erzincan'ın manevi şahsiyetlerinden biri olan Terzibaba, bu yıl düzenlenen ilk Terzibaba Günü programında dualarla anıldı.

Terzibaba Türbesi'nde Bir Araya Geldiler

İlk kez gerçekleştirilen "Terzibaba Günü" etkinliği kapsamında, vatandaşlar sabah namazı için Terzibaba Türbesi'nde buluştu. Burada namaz kılındı, dua edildi ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Vali Hamza Aydoğdu'nun Katılımı

İl Müftü Vekili Gökhan Badem'in duaları ile başlayan programda, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu da yer aldı. Vali Aydoğdu, "Bugün Erzincan, tarihi bir günü yaşıyor" diyerek şöyle devam etti:

"Anadolu, evliya ve enbiyalar diyarıdır. Her il kendi manevi değeri ile anılır. Biz de bu yıl Ağustos ayının son haftasını Terzibaba Günü olarak ilan ettik. Ulu bir kalabalıkla sabah namazında Terzibaba’yı andık ve onun manevi değerlerinden faydalanmayı amaçladık. Kendi kültürümüzü genç nesillere aktarmalıyız. İnanıyorum ki, milli ve manevi değerlerimizle ayakta kalacağız."

Etkinlikler Devam Ediyor

Etkinlikler, gün boyunca devam edecek. Terzibaba'nın hayatı ve manevi mirası hakkında sempozyum, mevlit, semazen gösterileri ve geleneksel Türk musikisi dinletisi yapılacak. Ayrıca, sanatçı Ahmet Özhan, Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla buluşacak.

Erzincan’ın manevi şahsiyetlerinden Terzibaba, dualarla yad edildi. Kentte bu yıl ilk kez...

Erzincan’ın manevi şahsiyetlerinden Terzibaba, dualarla yad edildi. Kentte bu yıl ilk kez düzenlenen "Terzibaba Günü" programı dolayısıyla vatandaşlar Terzibaba Türbesi'nde sabah namazında bir araya geldi. Burada namaz kılınıp dua edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

Erzincan’ın manevi şahsiyetlerinden Terzibaba, dualarla yad edildi. Kentte bu yıl ilk kez...

Erzincan’ın manevi şahsiyetlerinden Terzibaba, dualarla yad edildi. Kentte bu yıl ilk kez düzenlenen "Terzibaba Günü" programı dolayısıyla vatandaşlar Terzibaba Türbesi'nde sabah namazında bir araya geldi. Burada namaz kılınıp dua edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

Erzincan’ın manevi şahsiyetlerinden Terzibaba, dualarla yad edildi. Kentte bu yıl ilk kez...

Erzincan’ın manevi şahsiyetlerinden Terzibaba, dualarla yad edildi. Kentte bu yıl ilk kez düzenlenen "Terzibaba Günü" programı dolayısıyla vatandaşlar Terzibaba Türbesi'nde sabah namazında bir araya geldi. Burada namaz kılınıp dua edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

Erzincan’ın manevi şahsiyetlerinden Terzibaba, dualarla yad edildi. Kentte bu yıl ilk kez...

Erzincan’ın manevi şahsiyetlerinden Terzibaba, dualarla yad edildi. Kentte bu yıl ilk kez düzenlenen "Terzibaba Günü" programı dolayısıyla vatandaşlar Terzibaba Türbesi'nde sabah namazında bir araya geldi. Burada namaz kılınıp dua edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

Erzincan’ın manevi şahsiyetlerinden Terzibaba, dualarla yad edildi. Kentte bu yıl ilk kez...

Erzincan’ın manevi şahsiyetlerinden Terzibaba, dualarla yad edildi. Kentte bu yıl ilk kez düzenlenen "Terzibaba Günü" programı dolayısıyla vatandaşlar Terzibaba Türbesi'nde sabah namazında bir araya geldi. Burada namaz kılınıp dua edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

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