Erzincan'da Terzibaba Günü Coşkuyla Kutlandı

Erzincan'ın manevi şahsiyetlerinden biri olan Terzibaba, bu yıl düzenlenen ilk Terzibaba Günü programında dualarla anıldı.

Terzibaba Türbesi'nde Bir Araya Geldiler

İlk kez gerçekleştirilen "Terzibaba Günü" etkinliği kapsamında, vatandaşlar sabah namazı için Terzibaba Türbesi'nde buluştu. Burada namaz kılındı, dua edildi ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Vali Hamza Aydoğdu'nun Katılımı

İl Müftü Vekili Gökhan Badem'in duaları ile başlayan programda, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu da yer aldı. Vali Aydoğdu, "Bugün Erzincan, tarihi bir günü yaşıyor" diyerek şöyle devam etti:

Etkinlikler Devam Ediyor

Etkinlikler, gün boyunca devam edecek. Terzibaba'nın hayatı ve manevi mirası hakkında sempozyum, mevlit, semazen gösterileri ve geleneksel Türk musikisi dinletisi yapılacak. Ayrıca, sanatçı Ahmet Özhan, Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla buluşacak.

Erzincan’ın manevi şahsiyetlerinden Terzibaba, dualarla yad edildi. Kentte bu yıl ilk kez düzenlenen "Terzibaba Günü" programı dolayısıyla vatandaşlar Terzibaba Türbesi'nde sabah namazında bir araya geldi. Burada namaz kılınıp dua edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

Erzincan’ın manevi şahsiyetlerinden Terzibaba, dualarla yad edildi. Kentte bu yıl ilk kez düzenlenen "Terzibaba Günü" programı dolayısıyla vatandaşlar Terzibaba Türbesi'nde sabah namazında bir araya geldi. Burada namaz kılınıp dua edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

Erzincan’ın manevi şahsiyetlerinden Terzibaba, dualarla yad edildi. Kentte bu yıl ilk kez düzenlenen "Terzibaba Günü" programı dolayısıyla vatandaşlar Terzibaba Türbesi'nde sabah namazında bir araya geldi. Burada namaz kılınıp dua edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

Erzincan’ın manevi şahsiyetlerinden Terzibaba, dualarla yad edildi. Kentte bu yıl ilk kez düzenlenen "Terzibaba Günü" programı dolayısıyla vatandaşlar Terzibaba Türbesi'nde sabah namazında bir araya geldi. Burada namaz kılınıp dua edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

Erzincan’ın manevi şahsiyetlerinden Terzibaba, dualarla yad edildi. Kentte bu yıl ilk kez düzenlenen "Terzibaba Günü" programı dolayısıyla vatandaşlar Terzibaba Türbesi'nde sabah namazında bir araya geldi. Burada namaz kılınıp dua edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.